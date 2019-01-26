ABD, 2050 Yılına Kadar Kömür Kullanımına Devam Edecek

Her ne kadar alternatif enerji türleri kullanılsa da, 2050 yılına kadar kömür hayatımızda olacak.

Çevre kirliliği konusunda sizlere çok daha pozitif haberler vermek isterdik. Ancak son gelen bilgiler doğrultusunda; 2050 yılına kadar çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi olarak bilinen kömür kullanımının devam edeceği bildiriliyor. Elbetteki bunda en büyük paylardan bir tanesi de ABD'de olacak.

ABD Elektrik İhtiyacı İçin Hangi Kaynakları Kullanacak?

ABD'nin elektrik konusunda nasıl bir kaynak tüketme yöntemi izleyeceğini görmek için heyet raporlarını incelememiz yeterli olacaktır. ÇED tarafından düzenlenen rapora göre ABD; 2050 yılında elektrik ihtiyacının %17'sini kömür ve türevlerinden elde edecek.

Karbon salınımı en yüksek miktarda olan kömür kaynakları; yalnızca ABD için değil tüm dünya için büyük bir sorun teşkil ediyor. Kömür ve türevlerine göre bir miktar daha düşük düzeyde olan doğalgaz kullanımı ise, % 34’ten 39'a çıkacak.

Karbon salınımında ABD genelinde bir farkındalık oluşması, kömür ve türevlerinden daha ucuz kaynakların kullanılmaya çalışılması ve kömür rezervlerinin tükenebilir yapıda bulunması gibi sebepler ABD gibi ülkeleri daha farklı alternatif kaynaklar bulmaya yöneltti.

Kömür gibi enerji kaynaklarından vazgeçmek her ne kadar kolay olmasa bile, imkansız değil. Bunun için aşılması gereken ilk önemli yol; senatonun ikna edilmesi. Bilindiği üzere enerji kaynaklarına sahip olan şirketler; senato üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Konuyla ilgili gelişmeler aktarılmaya devam edecek.