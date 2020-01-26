Akıllı Telefon Pazarının İkincisi Artık ABD Değil

Hindistan, akıllı telefon pazar payında ABD'yi geçerek Çin'in ardından ikinci sırada yer almayı başardı. İlginç bir şekilde, Hindistan'ın ikincilik koltuğunu elde etmesinde Çinli akıllı telefon üreticilerinin büyük bir etkisi oldu. Gelin, haberin detaylarını birlikte inceleyelim.

ABD, akıllı telefon piyasasındaki ikinciliğini kaybetti. Counterpoint Research tarafından elde edilen yeni verilere göre Hindistan, 2019 yılında 158 milyon cihazı kullanıcılara sunarak akıllı telefon piyasasında Amerika Birleşik Devletleri’ni geçti ve küresel anlamda lider olan Çin’in ardından ikincilik koltuğuna oturmayı başardı.

İşin ilginç tarafı, Hindistan’ın akıllı telefon piyasasında ikincilik koltuğuna oturmasında Çinli akıllı telefon üreticilerinin büyük bir etkisi oldu. Xiaomi, Vivo, Oppo ve Realme gibi markaların ürettiği akıllı telefonlar, 2019 yılında Hindistan’a giren cihazların %72’lik bir kısmını oluşturdu. Elde edilen veriler, bahsi geçen şirketlerin orta segment ve fazla cep yakmayan modelleri sayesinde Hindistan’daki akıllı telefon pazarının büyük bir gelişim kaydettiğine işaret ediyor.

Apple ve Samsung’un 2019 yılında Hindistan’daki durumu ne oldu?

Elbette Hindistan’da kullanıcıların tercih ettiği Xiaomi, Vivo, Oppo ve Realme gibi markalar da kayda değer bir büyüme elde etti. Hatta Hindistan, Çin’i bile geride bırakarak Xiaomi’nin en büyük pazarı hâline geldi. Buna ek olarak Apple da Hindistan pazarında büyüme gösterdiğini açıkladı. ABD’li teknoloji devi, elde ettiği büyümenin, iPhone XR modelinin fiyat etiketinin düşürülmesi ve yeni satışa sunulan iPhone 11 serisi sayesinde olduğunu belirtti fakat Güney Kore teknoloji şirketi Samsung, 2019 yılında Hindistan’da herhangi bir büyüme kaydedemediği gibi satışlarda %5 oranında bir azalma yaşadı.

Hindistan’ın hızla artmaya devam eden nüfusu sayesinde akıllı telefon satışlarındaki büyümenin de devam etmesi bekleniyor. Küresel anlamda akıllı telefon pazarının lideri olan Çin’in ardından gelen Hindistan, akıllı telefon üreticilerinin odak noktası olmaya devam edecek diyebiliriz. Hindistan’ın akıllı telefon pazarında ikinci sırada yer alması hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.