ABD'den Şaşırtan 'Anti-uydu Füzesi' Açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkedeki tüm anti-uydu füze testlerinin yasaklandığını duyurdu. Harris, tüm ülkeleri bu konuda sorumlu olmaya davet etti.

Dünyada bilgi ve istihbaratın önemi her geçen gün artmaya devam ederken, devletler de olası bir savaş durumunda bu konuda üstünlük sağlamak için farklı savaş yöntemleri geliştirmeyi sürdürüyor. Dünyanın tartıştığı bu yöntemler arasındaysa yörüngedeki uyduların karadan yok edilmesini sağlayacak sistemler yer alıyor.

Özellikle Rusya’nın geçtiğimiz kasım ayında gerçekleştirdiği uydu yok etme deneyi, uzay konusunda büyük bir endişeye yol açmıştı. Deney sonrasında yok edilen uydu binlerce küçük parçaya ayrılırken, bu parçalar Uluslararası Uzay İstasyonu’na tehlike saçmış, astronotların sığınağa girmesine neden olmuştu. Bugünse ABD’den uydu testleri konusunda hiç beklenmeyen ve şaşırtıcı bir açıklama geldi.

ABD, anti-uydu füze testlerini yasakladı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bugün yaptığı açıklamada ABD’nin yörüngede enkaza yol açan ‘doğrudan çıkışlı anti-uydu (ASAT) füze testlerini yasaklayacağını duyurdu. Harris, Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nde yaptığı açıklamasında “Bu testler tehlikeli ve bunları yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Harris, bu açıklamayla birlikte diğer ülkelere de bir çağrıda bulundu. Kendi bünyesinde tüm testleri yasaklayan ABD, böylelikle bir uluslararası hareketi tetiklemek istediğini gösterdi. Harris, açıklamasında bu yasağın “uzayda sorumlu davranış için yeni normlar” geliştirilmesine yardımcı olmak üzere getirildiğini belirtti. Ayrıca ASAT testlerini sona erdirmenin “güvenli ve sorumlu uzay faaliyetlerini neyin oluşturduğuna dair ortak bir anlayışın” parçası olması gerektiğini paylaştı.

Rusya ve Çin gibi dev ülkelerin ABD’ye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.