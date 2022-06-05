ABD’de Bir Mahkeme, Arıları ‘Balık’ Olarak Sınıflandırdı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir mahkeme, bu hafta görülen bir duruşmada arılan yasal olarak ‘balık’ sınıfında yer alabileceğine karar verdi.

Adaletin arandığı mahkemeler, kimi zaman oldukça enteresan davalara şahit olmamıza neden olabiliyor. Bu garip davalardan birisi de geçtiğimiz günlerde ABD’de yaşandı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir temyiz mahkemesi, arıların ‘balık’ olarak sınıflandırılabileceğine karar verdi. Bu enteresan kararın nedeni ise arıların korunması.

Yasal bir açıklıktan faydalanıldı

Arılar, yaban hayatı için hayati önem taşıyan canlılardır. Ancak bazı arı türleri, ‘Pestist‘ olarak bilinen ve bitkileri zararlı etkenlerden koruyan ilaçların yapımında kullanılıyor ve bu nedenle bazı arı türlerinin nesilleri tehdit altında. Kaliforniya eyaletindeki Balık ve Yaban Hayatı Dairesi ise balık türlerinin ve arılar başta olmak üzere onlarca farkı canlı türünün korunması için mücadele veriyor.

Ancak hükümetin balıklara kaynak ayırıp diğer canlılara yetersiz kaynak vermesinin üzerine kurum, durumu mahkemeye taşıdı. 2020 yılından beri arıların korunması için çaba sarf eden çevrecilerin de destek verdiği davada arıların da balık olarak sınıflandırılmasını istedi. Mahkeme ise bu isteği makul bularak balık kavramını “yumuşakça, kabuklu, omurgasız, amfibi veya bu hayvanlardan herhangi birinin yumurtası” olarak tanımladı.

Omurgasız canlılar olarak tanımlanan arılar, bu yasal değişiklik sayesinde balık sınıfına girdi ve kurum hükümetten gereken desteği aldı.

2020 yılında ilk kez arıların balık olarak sınıflandırılmasının ardından yüksek mahkeme kararı bozmuştu. Daha sonra temyize giden çevreciler ve aktivistler, mahkemenin kararı onamasının ardından zafere ulaştı.