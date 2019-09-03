ABD Başkan Yardımcısı, 5G Konusunda Huawei'ye Resti Çekti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin Huawei’nin 5G teknolojisini kullanmamak adına İrlanda ile çalışmak istediğini açıkladı.

Başkan yardımcısı Mike Pence’in dediğine göre Amerika Birleşik Devletleri, Çin şirketi Huawei’nin 5G telekomünikasyon teknolojisine alternatif olması için İrlanda ve diğer Avrupa ülkeleri ile görüşme içerisinde:

“ABD, İrlanda ve diğer Avrupalı destekçilerimiz ile birlikte ortak telekomünikasyon teknolojimize zarar verebilecek (Çin ve Huawei’den bahsediyor) üreticilerden sakınıyoruz. Huawei’nin 5G teknolojisine alternatif geliştirmek için dünyanın dört bir yanındaki Telekom şirketleri ile çalışıyoruz ve bu gayretle İrlanda Cumhuriyeti ile de ortak bir çalışma yapmak istiyoruz.”

Bildiğiniz gibi Huawei, ABD tarafından kara listeye alınmıştı

Pence, ABD’nin 5G tedarik zincirinde ‘güvenilir olmayan satıcılar’ olarak adlandırdığı kuruluşların yer almadığını açıkça belirtti. Bunu da Çin ve Huawei’yi kastederek söyledi. Bildiğiniz gibi Mayıs ayında ABD hükümeti, Huawei’yi kara listeye almıştı ve şirketin ABD ile ticaretini kısıtlamıştı.

Ancak Huawei’ye yapılan bu baskı ertelenmişti. Şimdi bu kararın yürürlüğe geçmesi 19 Kasım’da gerçekleşecek gibi görünüyor. Huawei ise buna karşılık olarak kaynak kodunu Birleşik Krallık, Kanada ve Almanya’yla hali hazırda paylaşmış durumda ve Japonya’yla da paylaşmak için hazırlar.

Bu üç ülke, yüksek hızlı internet sağlayan 5G teknolojisini elde etmek için Huawei’nin bileşenlerini kullanmayı hedefliyor. ABD ise ordu iletişimini açığa çıkarabileceği için Çin şirketi olan Huawei’ye güvenmiyor.