Joe Biden'ın Yaptırdığı Aşının Sahte Olabileceği İddiası

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde canlı yayında aşı olmuştu. Spotify'da bir podcast yayınlayan Joe Rogan ise podcastinde bu aşılamanın sahte olabileceğinden söz etti.

Koronavirüs pandemisinden dolayı hayatlarımız uzun süre aksamıştı. Hatta o dönemin etkilerini bugün bile yaşamaya devam ediyoruz. Pandeminin sona ermesi sürecinde en önemli rol ise geliştirilen aşıların rolüydü.

Aşıya karşı olan bir kesim de bu süreçte aşılanmanın durdurulması için çağrılar yapıyor, aşılanmayı protesto ediyorlar. İnsanları aşıya yönlendirme ve aşı karşıtlarının etkisinden kurtarabilme amacıyla çok sayıda önlem alınıyor. Ayrıca aşıya özendirici pek çok uygulama da yapılıyor. Bunlardan biri de ABD Başkanı Biden'ın canlı yayında aşı olarak aşı çağrısı yapması.

Ünlü isme göre aşılama sahte

Komedyen, spiker ve podcast yayıncısı olan Joe Rogan son dönemde aşılarla ve salgınla mücadele yöntemleriyle ilgili olarak sık sık tartışmalı yorumlara imza atıyor. Son olarak ABD Başkanı'nın canlı yayında yaptırdığı takviye doz aşıyla ilgili olarak Rogen, "Bunu göze alacaklarını sanmıyorum. Bence ona bir takviye doz aşı yapacak olsalardı, yapacakları son şey, bunu televizyonda canlı yayınlamak olurdu." dedi.

Rogan sözlerine "Ya ölseydi? Ya fenalık geçirseydi? Ya o aşıyı olsa ve bayılsaydı? Mesela... Çünkü insanlar çok kötü yan etkilerle karşılaşmıştı" şeklinde devam etti.Eski bir CIA mensubu olan Mike Baker'ı konuk ettiği bölümde Rogan, konuğu ile birlikte komplo teorileri oluşturmaya devam etti.

Baker, Biden'ın yaptığı şeyi "gösteri sanatı" olarak tanımlarken, Biden'ın gerçekten aşı olup olmadığına dair şüpheleri ise destekleyerek ABD Başkanı ile ilgili her şeyin çok dikkatli gerçekleştirildiğini, her adımının verilen mesajlar, verileri, ulusal güvenlik tedbirleri gibi açılardan değerlendirilerek atıldığını ifade etti.

Aşı risk oluşturmuyor

Verilere göre ABD'de koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden kişilerin oranı yüz binde 2 ancak aşı yaptırmış olmaları da bu kişilerin aşı yüzünden öldükleri anlamına gelmiyor. Bir şeyin aşıdan sonra olması ile aşının o şeye neden olması her zaman bağlantılı olmuyor. Aşı yaptırdıktan sonra üniversiteden mezun olanların oranı ölüm oranından daha yüksek, bu durumda aşı yaptırmak üniversite mezuniyetine neden oluyor demiyoruz.

Rogan podcastinde herhangi bir bilimsel veriye ya da istatistiğe dayanmadan açıklamalar yaptığı için eleştiri çekti. Elbette ki Biden'ın aşısının gerçek olduğunu %100 kanıtlamak mümkün değil ancak Rogan'ın iddiaları da pek güvenilir durmuyor. Aşı konusu tartışmalı olduğu için dikkat çekiyor olsa da aslında programdaki konuşmalar Rogan'ın karşısına bir estetik cerrah oturtup CIA'in operasyonlarını tartışması kadar alakasız bir durum söz konusu.