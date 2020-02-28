Batarya Teknolojisini Çalan Bilim İnsanına Hapis Cezası

ABD, bir petrol şirketinden tahmini değeri 1 milyar dolar olan yeni nesil batarya teknolojisinin sırlarını çalan Çinli bir bilim insanına 2 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında devam eden ticaret savaşlarının en önemli ayaklarından biri de fikri mülkiyet haklarına ilişkin ABD'den Çin'e yöneltilen suçlamalar. ABD Adalet Bakanlığı, ismi açıklanmayan bir Amerikan petrol şirketinden gizli bilgileri çalan Çinli bir bilim insanına hapis cezası verildiğini açıkladı.

Hongjin Tan isimli bilim insanının, yeni nesil batarya teknolojisine ilişkin bilgileri çaldığı iddia edilirken Tan'a bu nedenle 2 yıl hapis ve 150 bin dolar para cezası verildi. Şirketin çalınan batarya teknolojisi bilgilerinin yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Tan'ın 3 yıl denetimli serbestlikten yararlanacağı ifade ediliyor.

Batarya teknolojisinin sırları çalınmış:

36 yaşındaki Tan'ın, meslektaşlarıyla birlikte ismi açıklanmayan şirketin yeni nesil batarya teknolojisi geliştirme projesinde görev aldığı belirtildi. Projenin, redoks akış pilleri ve enerji depolama için geliştirildiği kaydedildi. Tan'ın 11 Aralık 2018 tarihinde projeyle ilgili dosyaları indirdiği, sonrasında istifasını sunarak ertesi gün tesisten çıkarıldığı söyleniyor.

12 Aralık tarihindeyse Tan, depolama cihazını geri getirerek bunu şirkete vermeyi unuttuğunu söylemiş ancak incelemeler sonucunda depolama cihazında silinmeden önce depolanan belgelerin izlerine rastlanmış. Bunun üzerine FBI sürece dâhil olarak Oklahoma merkezli şirket adına araştırmalara başlamış.

Araştırma sonucunda bilim insanı hakkında arama emri çıkartılarak evi arandı. Bu arama sırasında Tan'ın evinde gizli teknoloji belgelerinin bulunduğu bir harici depolama aygıtı bulundu. Tan'ın bu bilgilere daha sonra erişmek için cihazda sakladığı tespit edildi. Savcıların açıklamasında bu bilgilerin saklanmasının Tan için mali avantaj sağladığı, eski şirketi içinse dezavantaja neden olduğu belirtiliyor.

Kasım 2019'da tutuklanan Tan, ceza indirimi için savcılıkla anlaşma yaparak bilgileri bilinçli bir şekilde kopyaladığını ve belgeleri izin almadan indirdiğini kabul etti. ABD'li savcılar, ticaret sırlarının Çin'e iletilmek üzere saklandığına inanıyor.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı John Demers, olayın Çin'in ABD'nin fikri mülkiyet haklarını çalmaya yönelik girişimlerinin bir başka örneği olduğunu savundu. Oklahoma'dan Savcı Trent Shores da fikri mülkiyetin çalınarak Çin'de yeniden üretilmesinin hedeflendiğini ileri sürdü. Shores, Amerikan savcılarının Çin'in 'Amerikan endüstrisini tehdit eden iktisadi saldırganlığına' karşı hazır olduğunu da sözlerine ekledi.