2018'de gerçekleşen fakat yakın zamanda netlik kazanmış bir kripto para hırsızlığıyla karşınızdayız. ABD'de gerçekleşen olayda Andrew Schober, Bitcoin cüzdanları arasında aktarım yapmak isterken 16,4 bitcoin'i virüs yüzünden çocuklara kaptırdı. Parasını çalanları yeni bulan Schober, artık üniversiteli olan çocukların ebeveynlerine dava açtı. Schober'in parasını alamama riski de bulunuyor.

Kripto para piyasası hızla büyürken beraberinde kötü amaçlı kişilerin ortaya koyduğu yeni yöntemler de zamanla karşımıza çıkıyor. Sanal ortamda tutulan para birimleri olduklarından hackerların son zamanlardaki bir numaralı hedeflerinden olan kripto para piyasası, güvenliğini kripto para cüzdanlarıyla sağlıyor.

Fakat kullanıcılar yeterince bilinçli davranmadıkça bu cüzdanların bile yeterince koruma sağlayamadığı, Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen son haberle kanıtlanmış oldu. Colorado’da yaşayan Andrew Schober, 2018’de bir kripto para cüzdanı uygulaması indirmek istemiş fakat virüs yüzünden iki çocuğa yaklaşık 1 milyon dolar kaptırmıştı.

Kaptırdığı 1 milyon dolar değerindeki Bitcoin’ini geri alamayabilir:

Her şey Schober’in Electrum Atom isimli bir kripto para cüzdanı uygulaması indirmek istemesi ve bunun için Reddit’teki bir linke tıklamasıyla başladı. Burada yanlışlıkla bilgisayarına virüs bulaştıran Schober, 16,4 bitcoin’i bir cüzdandan diğerine aktarmak isterken bilgisayara bulaştırdığı virüs, diğer cüzdanın anahtarını çocuklarınkiyle değiştirdi. Bu sayede 16,4 bitcoin direkt çocukların hesabına gitti.

Şimdiyse izleri takip eden Schober çocuklara ulaşmış durumda. Çocuklara ve ailelere ulaşan fakat hiçbir tarafın dikkate almadığı Schober, ebeveynlere dava açtı. Fakat davayı açan Schober’in suçlaması, olayın üzerinden çok zaman geçtiği için geçersiz sayılabilir. Üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmiş olması sebebiyle -daha detaylı vermek gerekirse 3 yıl ve 5 ay- ebeveynlerin avukatı, iddiaların kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Dava süreci hala devam etmekte. Bunun sonucunu ise şimdiki adalet sisteminin kripto para sektörünü ne kadar tanıdığı ve gelecekte muhtemelen çok kez karşımıza çıkacak olan kripto para hırsızlığına nasıl cevap vereceği getirecek gibi görünüyor.