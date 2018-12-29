ABD Çevre Koruma Ajansı, cıva salınımlarını sınırlayan kurallar ve düzenlemeler bütününün gerekli olmadığını ileri sürdü.

EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) Cuma günü yaptığı açıklamada, kömür yakıtlı elektrik santrallerine uygulanan mevcut cıva salınımı kurallarının uygun ve gerekli olmadığını açıkladı.

Bu kurallar uzun yıllardan bu yana geçerliliğini koruyor ve bir elektrik santralinin havaya salabileceği cıvanın limitini belirliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, havaya karışan cıva kolaylıkla toprağa ve suya karışabilir. Bunun sonucunda da sinir, sindirim ve bağışıklık sistemlerinin yanı sıra akciğer, böbrekler, cilt ve göz üzerinde zehirli etkiler gösterebilir. Tüm bunların yanı sıra bebeklerde ve çocuklarda gelişim sorunlarına yol açabilir.

Kömür endüstrisi, bu düzenlemelerin ve kuralların elektrik santrallerini öldürdüğünü ileri sürdü. Kömür endüstrisinin göz önünde bulundurmadığı nokta ise kömür tesislerinin kapanmasının sebebinin bu düzenlemeler ya da kurallar değil, kömürün daha uygun ve nispeten daha temiz olan doğal gaz ile rekabet edememesidir.

Sonuç olarak ABD Çevre Koruma Ajansı, mevcut kuralları bırakarak daha esnek kurallar getirmek için hazırlanıyor.