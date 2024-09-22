ABD Yönetimi, Çin'den gelen bağlantılı otomobilleri, yazılımları ve donanımları doğrudan yasaklamayı planlıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın pazartesi günü Çin menşeli yazılım, donanım ve bağlantılı araçlara yönelik bir yasaklama teklif edeceği iddia edildi. Reuters'a konuşan iki yetkili, bu talebin nedeninin ise ulusal güvenlik çekinceleri olduğunu ifade etti.

Biden yönetimi, daha önce de Çinli firmaların ABD'deki aktivitelerinde veri topladığına dair ciddi çekinceleri olduğunu ifade etmişti. ABD'li yetkililere göre Çinli üreticiler, internete ve navigasyon sistemine bağlı araçların da yabancı güçler tarafından manipüle edilebileceğini belirtti. Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'deki bağlantılı araçlarda bulunan Çin menşeli yazılım ve donanımların büyük risk oluşturduğunu ifade etmişti.

Yazılımların bir anda durma riski bulunuyor

Raimondo daha önce yaptığı açıklamada, "Teorik olarak yaşanabilecek en yıkıcı şeylerden biri, yollardaki birkaç milyon araç yoldayken bir anda yazılımlarının devre dışı bırakılması" ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Biden ise şubat ayında Çinli bağlantılı otomobillerin oluşturduğu güvenlik riskine yönelik bir soruşturma yapılması talebinde bulunmuştu.

Ticaret Bakanlığı, yasa taslağına son şeklini vermeden önce kamuya 30 günlük bir süre verecek. ABD yollarındaki çoğu yeni otomobilde bağlantılı sistemler bulunuyor. Bu araçlar üzerinde internet erişimi sağlayan sistemler bulunuyor. Bu sistemler hem araç içi hem de araç dışı bilgiler toplayabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, yazılım yasağının 2027'de, donanım yasağının ise 2029 yılında ya da 2030 model araçlarda geçerli olmasını talep edecek.