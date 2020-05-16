ABD-Çin Arasındaki Gerilim Teknoloji Stoklarını Düşürebilir

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında uzun zamandır bir alevlenip bir sönen şekilde devam eden teknoloji savaşı yaşanıyor. İki taraf da geri adım atmak istemiyor ve çeşitli zamanlarda ufak anlaşmalar olsa da olay tamamen kapanmıyor.

Amerika ve Çin arasında yaşanan ve yıllardır bir türlü bitmek bilmeyen gerilim şimdiye kadar pek çok alanda olumsuz etkilere sebep oldu. Bitmeyen bu gerilimin şimdi de teknoloji stoklarını düşürebileceği ileri sürüldü. Dünyanın içinde bulunduğu koronavirüs pandemisi yüzünden zaten üretim faaliyetlerinin aksadığı bilinen bir gerçekken şimdi de bu tarz bir ihtimalin gerçekleşmesi üzerine alınacak önlemler konuşulmaya başladı.

Ticaret, siyasi ve diplomatik ilişkilerin gittikçe kötü bir hal alması üzerine ABD ve Çin için birtakım uzlaşma girişimleri olsa da iki ülke çıkarlarından taviz vermeme yolunu seçti. Pazarlar arasındaki gerilimin koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri yüzünden üst noktada olduğu bu dönemde uzmanlar iki büyük ülke arasındaki gerilimin ekonomik yönden büyük hasar yaratacağını savunuyor. Kredi krizi gibi dış etkilerin de bu durumda oldukça etkili olacağını bildiren araştırmacılar bu durumun özellikle teknoloji alanında eksikliklere sebep olacağını söylüyor.

Tedarik zinciri bu sürtüşmeden etkilenecek mi?

ABD’nin beş büyük şirketi olan Apple, Facebook, Amazon, Netflix ve Google’ın vergilendirilmesiyle ilgili konuların sürekli konuşulmasının ABD’nin içinde bulunduğu karmaşık durum yüzünden olduğunu ileten uzmanlar, iki ülkenin arasındaki iplerin giderek gerilmesi ve uluslararası alanda bu durumun büyük yer kaplamasının olayın önemini gölgelediğini vurguluyor. Yani uzmanlara göre insanlar olaylardan çok süreçlere odaklanıyor. Bu konuda yapılan kamuoyu yoklamaları da Amerikalıların %65’inin Çin’i olumsuz olarak gördüğünü gösteriyor. Yaklaşık on sene önce bu sayının %30’larda olduğunu burada hatırlatalım.

Uzmanlara göre Huawei firmasının bu gerilim karşısında izlediği yol ve özellikle koronavirüs salgını ile ilgili ABD’nin izlediği politika ipleri daha da gerebilir ve bu durum dünya çapında stokları etkileyerek bir teknoloji krizine sebebiyet verebilir. Tedarik zincirlerinde bir değişim olup olmayacağı henüz belirsiz. Konu hakkında bize en doğru cevabı ülkelerin bundan sonraki tutumu gösterecek ve biz de hep birlikte sürecin neler getireceğini izleyip göreceğiz.