ABD, Koronavirüsü Gizlediği Gerekçesiyle Çin'i Suçluyor

ABD istihbarat yetkilileri, koronavirüs salgınının pandemiye dönüşmesi konusunda Çin’i suçluyor. İstihbarat yetkilileri, Çin’in salgının boyutlarını yeterli düzeyde açıklamadığını söylüyorlar.

Koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra çok hızlı bir şekilde dünyanın diğer bölgelerine de yayıldı. Virüse karşı yeterli önlem almayan ülkeler öyle hızlı bir şekilde enfekte oldu ki, bugün geldiğimiz durumda salgının merkezi ABD ve Avrupa olmuş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre şu anda ABD’de açıklanmış 163.199 koronavirüs vakası bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle ABD’de bu zamana kadar 2.850 insan hayatını kaybetti. ABD’de koronavirüs vaka sayısı her gün artarken yetkililer, pandemi nedeniyle Çin’i suçlamaya devam ediyor.

İsmi açıklamayan ABD’nin üç istihbarat yetkilisi Bloomberg’e verdikleri demeçte, Çin’in koronavirüs ile ilgili bütün bilgileri paylaşmadığını iddia etti. İstihbarat yetkilileri, Çin’in koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra salgının hikayesini de tam olarak açıklamadığını öne sürdüler.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görevli immünolog Deborah Birx, salı günü yaptığı açıklamada, tıp dünyasının Çin’in verilerini, “Bu ciddi bir salgın ama beklenenden daha küçük” şeklinde yorumladığını söyledi. Birx, “Önemli miktarda veriyi görmediğimizi düşünüyorum” dedi.

ABD'li yetkililer haklı olabilecekleri gibi, ciddi bir başarısızlığı yokmuş gibi göstermek için odağı başka bir yöne çevirmeye de çalışıyor olabilirler. ABD yönetimi, koronavirüsü uzun süre ciddiye almadı ve önlemleri çok geç aldı. Bu nedenle mevcut durumda ABD, en fazla koronavirüs vakasına sahip ülke konumunda.

Koronavirüs salgını Çin’de baş gösterdiğinde, Çin yönetiminin muhalifleri, hükümeti sansür uygulamakla suçladı. Muhalefet, Çin yönetiminin koronavirüs risklerini küçümsediğini, bu nedenle riskleri sakladığını ve salgın hakkında konuşanları cezalandırdığını iddia etmişti.

ABD’li yetkililerin bu açıklamaları politik hamleler olmakla beraber Çin’in koronavirüse karşı yürüttüğü uygulamaları deneyen ülkeler için bir soru işareti oluşturabilir. Eğer iddia edildiği gibi Çin’in salgına dair sakladığı şeyler varsa benzer uygulamaları kullanan ülkeler uygulamalarını gözden geçirmek durumda kalabilirler.