ABD, Çin Üretimi N95 Maskelerine Onay Vermeyeceğini Açıkladı

ABD’ye bağlı FDA, N95 maskelerinin en büyük üreticilerinden olan Çinli bir fabrikanın N95 maskelerinin yetersiz olduğuna dair bildiri yayınladı. Bildiri sonrasında maskelerin sağlık çalışanları tarafından kullanılması için gerekli onay kaldırıldı. Söz konusu fabrikanın N95 seri numaraları da halkın maskelerini kontrol etmesi için yayınlandı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration, FDA), COVID-19 salgınının başlamasıyla kullanımı artan ürünlerden birine yönelik bir bildiri yayınladı. Havayı virüslere geçit vermeyecek şekilde filtrelediği için uzmanlar tarafından önerilen N95 maskeleri, özellikle sağlık çalışanları tarafından bugüne kadar yaygın şekilde kullanıldı. FDA’nın bildirisi ise bu maskelerin bazılarının sağlık çalışanlarının kullanımı için yeterli kalitede olmadığını duyurdu.

FDA, yakın zamanda yayınladığı bildiriyle Çin’deki bir fabrikadan çıkan N95 respiratör maskelerinin sağlık çalışanları tarafından kullanılmaması gerektiğini duyurdu. Bu maskelerin büyük bir kısmının dünyaya söz konusu fabrikadan yayıldığını düşünürsek bu bildiri, N92 kullanımını etkileyecek gibi görünüyor.

N95 maskelerin büyük bir kısmı kullanımdan kalktı

ABD’ye bağlı olsa da sözü dünyada geniş kitlelerce ciddiye alınan sağlık kuruluşu FDA, yeni bildirisiyle ‘Shanghai Dasheng Sağlık Ürünleri İmalat’ adlı fabrikada üretilen N95 maskelerinin gerekli kalite standartlarına uymadığını; artık bu maskelerin sağlık çalışanları tarafından kullanılmaması gerektiğini duyurdu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne bağlı Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü de aynı yönde karar alarak bu maskelerin onaylarını iptal etti. Sonuç olarak ABD’de söz konusu fabrikadan çıkan N95’ler, resmî kullanımdan kalktı.

Bu maskeleri kullanmanın yine de hiç maske takmamaktan daha iyi bir seçenek olduğu da not edildi. Zira Dasheng’den gelen maskelerin COVID-19’a karşı daha az koruma sağlamak dışında bir zararı yok. Ancak bu fabrikanın maskeleri dünyanın dört bir yanında, onlarca farklı marka adıyla satılıyor. Bu yüzden iyisini kullanayım derseniz, aşağıdaki seri numaralarını kontrol edip maskenizin Dasheng’den gelip gelmediğini anlayabilirsiniz.

‘Shanghai Dasheng Sağlık Ürünleri İmalat’tan gelen N95 maskelerin seri numaraları: