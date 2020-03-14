ABD'deki En Kötü Corona Virüsü Senaryosu Endişeleri Artırdı

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından Corona virüsü salgını nedeniyle hazırlanan modeller, endişeleri artırdı. Hazırlanan en kötü senaryoda, 214 milyon Amerikalıya virüs bulaşacak, 1,7 milyon Amerikalı ölecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve şu ana kadar 5.429 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ABD'de de panik yaşanıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yapılan tahminler ve oluşturulan senaryolar da endişeleri doğruluyor.

New York Times'ın aktardığına göre, CDC nihai olarak ABD nüfusunun yüzde 65'ine yeni Corona virüsünün bulaşmasını bekliyor. CDC, hazırladığı modelleri 50 uzman grubuyla paylaştı. Bu uzman grupları, virüsün ne kadar hızlı yayılacağını ve virüs kaynaklı hastalıkların ne kadar şiddetli geçeceğini araştırıyor.

Ölü sayısı tahmini 1,7 milyona kadar çıkıyor

En kötü senaryo, ölümcül Corona virüsünün yayılmasını engellemek için hiçbir önlemin alınmadığı koşulları varsayıyor. Bu durumda, virüsün bulaştığı her insanın kendisinden başka 2 ya da 3 kişiye daha virüsü bulaştırarak hastalığın yayılmasına neden olacağı düşünülüyor. CDC'nin tahminlerine göre, ABD'de 2,4 milyon ila 21 milyon kişi hastanelik olabilir. Bu durumda acil servisler ve yoğun bakım üniteleri bu yoğunluğun altında ezilecek.

CDC'nin hazırladığı bazı modellerde ölü sayıları 200.000'den 1,7 milyona kadar çıkabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün ölüm oranının yüzde 3,5 civarında olduğunu açıklamıştı. Kıyaslamak gerekirse, ABD'de her yıl gripten ölenlerin sayısı 30.000.

Şimdiye kadar salgının yayılmasını önlemek için ABD'de alınan en etkili önlem, toplumsal uzaklaşma. Konferans ve toplantıların iptali, okulların tatil edilmesi, NBA sezonunun durdurulması bu önlemlerden bazıları. İtalya'da yetkililer işyerlerini, müzeleri ve tarihi bölgeleri kapattılar. CDC modellerinde bu tip davranışsal değişiklikler yok. Bunların da modellere dahil edilmesi durumunda tahminlerin biraz daha iç rahatlatıcı olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan CDC'nin modelleriyle Harvard Üniversitesi'nden epidemiyolojistlerin tahminleri birbiriyle örtüşüyor. Bu tahminler arasında, virüsün önümüzdeki yıla kadar geniş bir biçimde yayılması bekleniyor.

Bununla birlikte ABD'de salgın kontrol siyaseti soru işaretleri uyandırıyor. Toplamda en az 46 eyalette Corona virüsünün görüldüğü söylenirken, Ohio Valisi Mike DeWine, eyalette 100.000 teşhis konmamış vakanın bulunduğuna inandığını söylemişti. Test kiti azlığı ve az sayıda Amerikan yurttaşına test yapılmasının yanı sıra, sigortası olmayan bir birinci basamak sağlık hizmetine erişimi bulunmayan Amerikalıların çokluğu (28 milyon) hastalığın yayılmasını durdurma konusundaki endişeleri artırıyor.