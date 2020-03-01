ABD Genel Cerrahı'ndan 'Maske Almayı Durdurun' Çağrısı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan yeni ölümcül Corona virüsü (COVID-19) paniği ABD'ye de ulaştı. Çok sayıda insan maske almak için seferber olurken, Amerikan devletinin halk sağlığı alanındaki en üst otoritesi sayılan ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Dr. Jerome Adams dikkat çekici bir açıklama yaptı.
Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Adams, COVID-19 paniği nedeniyle yüz maskesi satışlarının patlama yapması üzerine "Maske almayı durdurun" çağrısı yaptı. Adams, maskelerin halka Corona virüs bulaşmasını engellemede etkili olmadığını söylerken, sağlık görevlilerinin gerçekten hasta insanlara maske bulamaması durumunda bunun o insanları ve halk sağlığını tehlikeye atacağına dikkat çekti.
Maske kıtlığı başlarsa sağlık personeli etkilenecek
El yıkamanın, hastayken evden çıkmamanın ve diğer günlük önleyici eylemlerin en iyi korumayı sağlayacağını söyleyen Adams, insanları grip aşısı olmaya davet etti. Adams'a göre daha az grip hastası, COVID-19'la mücadeleye daha fazla kaynak ayırılmasını sağlayacak.
ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı'nın tweetleri, ülkede artmaya başlayan vakaların ardından yaşanan 'maske patlaması'nın üzerine geldi. Çok sayıda insan korunmak için maske almaya başladı ancak ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan kılavuza göre virüsten korunmak için maskeye gerek yok. Maske kıtlığının başlaması durumundaysa hastalık bulaştırmada yüksek risk kategorisinde bulunan sağlık görevlilerinin maskeye erişimi zorlaşacak.
CNN'e konuşan önleyici tıp uzmanı Dr. William Schaffner, maske satın almanın 'psikolojik bir şey' olduğunu düşünüyor. "Corona virüsü geliyor ve biz bir hayli çaresiz hissediyoruz" diyen Schaffner, maske satın alarak ve onu takarak kontrolün bizde olduğu hissine sahip olduğumuzu söylüyor.
ABD'de çok sayıda mağazada yüz maskesi tükenmiş durumda. Çevrimiçi siparişlerin önemli bir kısmı da geri çevrildi.
CDC tarafından yayınlanan COVID-19'dan korunma tavsiyeleri arasında şunlar yer alıyor:
- Hasta insanlarla yakın temastan kaçının
- Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının
- Hasta olduğunuzda evde kalın
- Öksürüğünüzde ya da hapşırığınızda mendil kullanın ve o mendili daha sonra çöpe atın
- Gündelik ev temizleme spreyi ya da ıslak mendil kullanarak sık dokunduğunuz nesneleri ve yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin
- CDC'nin yüz maskesi için yaptığı tavsiyeleri uygulayın: CDC, sağlıklı insanların COVID-19 da dahil olmak üzere solunum yolları rahatsızlıklarından korunmak için maske takmalarını tavsiye etmemektedir; yüz maskeleri, yalnızca COVID-19 semptomları gösteren kişiler tarafından virüsün başkalarına yayılmasını önlemek için takılmalıdır.
- Elinizi su ve sabunla en az 20 saniye boyunca, özellikle tuvaletten sonra, yemekten önce ve sümkürdükten, öksürdükten ve aksırdıktan sonra yıkayın. Eğer hazırda sabun yoksa en az yüzde 60 oranında alkol bulunan el antiseptiği kullanın. Eğer elleriniz gözle görülür bir biçimde kirliyse, onları her zaman sabun ve suyla yıkayın.