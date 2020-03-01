ABD Genel Cerrahı'ndan 'Maske Almayı Durdurun' Çağrısı

ABD'nin halk sağlığı alanındaki en üst düzey otoriteri kabul edilen ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Jerome Adams, bir çağrı yaparak "maske almayın" dedi. Corona virüsü paniği nedeniyle tweet atan Adams, maskenin etkili olmadığını vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan yeni ölümcül Corona virüsü (COVID-19) paniği ABD'ye de ulaştı. Çok sayıda insan maske almak için seferber olurken, Amerikan devletinin halk sağlığı alanındaki en üst otoritesi sayılan ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı​ Dr. Jerome Adams dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Adams, COVID-19 paniği nedeniyle yüz maskesi satışlarının patlama yapması üzerine "Maske almayı durdurun" çağrısı yaptı. Adams, maskelerin halka Corona virüs bulaşmasını engellemede etkili olmadığını söylerken, sağlık görevlilerinin gerçekten hasta insanlara maske bulamaması durumunda bunun o insanları ve halk sağlığını tehlikeye atacağına dikkat çekti.

Maske kıtlığı başlarsa sağlık personeli etkilenecek

El yıkamanın, hastayken evden çıkmamanın ve diğer günlük önleyici eylemlerin en iyi korumayı sağlayacağını söyleyen Adams, insanları grip aşısı olmaya davet etti. Adams'a göre daha az grip hastası, COVID-19'la mücadeleye daha fazla kaynak ayırılmasını sağlayacak.

ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı'nın tweetleri, ülkede artmaya başlayan vakaların ardından yaşanan 'maske patlaması'nın üzerine geldi. Çok sayıda insan korunmak için maske almaya başladı ancak ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan kılavuza göre virüsten korunmak için maskeye gerek yok. Maske kıtlığının başlaması durumundaysa hastalık bulaştırmada yüksek risk kategorisinde bulunan sağlık görevlilerinin maskeye erişimi zorlaşacak.

CNN'e konuşan önleyici tıp uzmanı Dr. William Schaffner, maske satın almanın 'psikolojik bir şey' olduğunu düşünüyor. "Corona virüsü geliyor ve biz bir hayli çaresiz hissediyoruz" diyen Schaffner, maske satın alarak ve onu takarak kontrolün bizde olduğu hissine sahip olduğumuzu söylüyor.

ABD'de çok sayıda mağazada yüz maskesi tükenmiş durumda. Çevrimiçi siparişlerin önemli bir kısmı da geri çevrildi.

CDC tarafından yayınlanan COVID-19'dan korunma tavsiyeleri arasında şunlar yer alıyor: