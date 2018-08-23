ABD'de 500 Yıllık Kayıp Bir Şehir Keşfedildi

Arkeologlar, ABD'nin Kansas eylaetinde bir kayıp şehir keşfetti. İlginç olan ise bu kayıp şehrin normalin aksine kırsal veya ormansal bölgelerde değil, şehrin tam ortasında keşfedilmesi oldu.

Wichita State Üniversitesi profesörlerinden Donald Blakeslee, Los Angeles Times'a önemli açıklamalar yaptı. Kansas eyaletinin Arkansas şehrinde önemli bir kayıp kentin keşfine ulaştıklarını belirten Blakeslee, bulunan antik şehrin Oklahoma sınırlarında olduğu belirtti.

Etzanoa olarak adlandırılan bu şehre olan ilgi, 1602'de çizilen bir harita üzerinden gerçekleştirilen araştırmalarla başladı. İspanyol kolonistlerin uzunca bir süre aradığı şehrin izinin 1700'lerin başlarında kaybedildiği düşünülüyor.

Blakeslee, şehrin genel yapısı ile ilgili şunları söylüyor: "İspanyollar Etzanoa'nın büyüklüğüyle hayrete düşmüştü. Toplamda 2.000 hane ve hane başına ortalama 10 kişi düşüyordu. Şehri baştan sona yürüyerek geçmek 2 veya 3 gün almıştı."

2015 yılında, yukarıdaki çamur kaplı metalin keşfiyle hız kazanan süreç, Arkansas'taki bu minik metal maddenin İspanyol'ların toplarından fırlayan bir çekirdek parçası olmasıyla önemli bir hale bürünmüş gibi görünüyor. Aradan geçen 3 senenin sonunda bu kayıp şehre dair artık çok daha fazla şey biliyoruz.