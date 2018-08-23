ABD’de Avcı Uçakları Nükleer Bomba Atarken Görüntülendi

ABD’de Sandie Ulusal Laboratuvarları, F-15 avcı uçaklarının nükleer bomba atarken ki görüntülerini internette yayınladı.

ABD’de bulunan Sandie Ulusal Laboratuvarları, kendi YouTube kanalında iki farklı test çalışmasının görüntülendiği bir video yayınladı. F-15 Strike Eagle avcı uçaklarının B61 nükleer bomba atarken görüntülendiği video, bir hayli ilgi çekici bulundu.

Videoda yayınlanan ilk çekimde, Amerikan askeri uçağının uzun mesafeden nükleer bombayı bıraktığı görülüyor. Diğer test uçuşunda ise uçak, yaklaşık 270 metreden bir bomba bırakıyor ancak nükleer bomba, açılan paraşüt eşliğinde yere varıyor.

Dikkat çeken video ile ilgili olarak konuşan yetkililer, bombaların nükleer başlık taşımadığını belirttiler. Öte yandan gerçekleştirilen bu testlerin geçtiğimiz yıl Haziran ayında ve ABD’nin Nevada Eyaleti’nde 52. Bölge olarak bilinen bölgede yapıldığı ifade edildi. Böylesine bir testin Amerika’nın en gizli tutulmaya çalışan yerlerinden olan 52. Bölge’de yapılması ise açıkçası şaşırtıcı olmadı.