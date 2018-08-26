Ajanslara düşen son dakika gelişmesine göre Florida'da bir eğlence merkezine silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Jacksonville Landing'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen Madden NFL turnuvasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü en az 10 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı.

Jacksonville Polisi'nin resmi Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre saldırganlardan birini ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. Henüz ikinci bir saldırganın olup olmadığı bilinmiyor.

Bu arada olay gerçekleşirken, oyun kaydı da alınmaktaydı. Videoyu sizlerle paylaşıyoruz. Herhangi bir şiddet görüntüsü bulunmasa da gelen seslerin sizler için rahatsızlık verici olabileceğini hatırlatalım.