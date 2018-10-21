ABD'de Bilim İnsanları Halkla İletişimlerini Artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları halkla iletişim haline geçerek fikir alışverişinde bulunmaya başladı.

Bulguları paylaşma isteği şu an için bilim dünyasında tavan yapmış durumda. Örneğin yalnızca birkaç aylık bir sürede Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok üniversitede öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri ve kariyerine yeni başlamış bilim insanları için atölyeler açıldı.

Bilim insanları artık bildiklerini paylaşmak için laboratuvarlarından çıkıp halkın arasına karışmak istiyorlar. Buna karşılık olarak da üniversiteler ve araştırma enstitüleri onlarla buluşarak bilim insanlarının bilgi birikimlerinden yararlanıyor ve halkın da yararlanmasına yardımcı oluyor.

Üniversitelerin bu çabaları gerçekten de takdire şayan. Profesörlerin ve bilim insanlarının halkla buluşması ve bunun sonucunda oluşan bilgi alışverişinin fazlasıyla faydalı olduğu herkes tarafından kabul edilecektir. Bunların yanı sıra üniversite öğrencilerinin alanlarında başarılı kişilerle tanışarak kendi vizyonlarını geliştirmesi de başka bir ihtimal. Ülkemizde buna benzer olaylar şu an için yalnızca konferanslardan ibaret ancak ileride Türkiye de bilim insanları ve halkın ortak projelerine şahitlik edebilir.