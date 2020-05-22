ABD'de Bir Kişi, Zoom Konferansı Sırasında Babasını Öldürdü

ABD'nin New York eyaletinde, Zoom üzerinden 20 katılımcıyla görüntülü toplantı yapan bir adam, o sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Yaşamını yitiren Dwight Powers'ın 32 yaşındaki oğlu Thomas Scullly-Powers tarafından saldırıya uğradığını açıklayan polis, daha sonra zanlının pencereden kaçtığını belirtti.

Sohbet odasındaki diğer katılımcıların polisi araması sonucu, cinayet zanlısı bir saat içinde gözaltına alındı. Scully-Powers'a ikinci derece cinayet suçlaması yöneltildi, ancak saldırının nedeni henüz çözülemedi.

Polis, daha detaylı açıklamanın, hafif yaralanan zanlının hastaneden taburcu edilmesinden sonra yapılacağını bildirdi.

Maktulün düştüğünü fark edince polise haber veren sohbet odasındaki katılımcılar, Powers'ın nerede yaşadığını bilmedikleri için, polisin olay yerine gitmesinin zaman aldığı kaydedildi.

Toplantıya katılanlardan bazılarının, saldırı anına da şahitlik ettiği söyleniyor. Ancak Zoom toplantısının ne amaçla yapıldığı henüz net bir şekilde bilinmiyor.