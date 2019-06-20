ABD'nin Florida eyaletine bağlı bir şehirde gerçekleşen olayda il meclisi, hackerlara 600.000 dolar (3 milyon 460 bin TL) fidye ödemeyi kabul etti.

Riviera Beach sistemi, hackerlar tarafından üç hafta önce ele geçirilince 1 milyon dolar karşılığında tüm bilgisayarlar ve donanımlar değiştirilmişti. Riviera Beach İl Meclisi, kapalı bir toplantıda hackerların istediği fidyeyi verip vermemek için oylama düzenledi ve oylama sonucunda fidyenin ödenmesi kararı alındı. Hackerlar tüm kayıtları şifrelediği için Palm Beach banliyösünün başka şansı olmadığı düşünülüyordu.

Hackerların sisteme, bir çalışanın açtığı e-posta sonucunda girdiği düşünülüyor. E-postadaki bağlantıya tıklayan çalışan, zararlı yazılımın yüklenmesine sebep oldu. ABD İç Güvenlik Departmanına göre fidye yazılımı, bireysel ve kurumsal hedefe sahip olan ve en hızlı büyüyen zararlı yazılım haline geldi. 2018 yılında ‘SamSam’ virüsü, Cleveland Hopkins Uluslararası Havaalanı’ndaki uçuş bilgi sistemini, bagaj görüntüleme sistemini ve e-postaları engellemişti.

The Palm Beach Post’un haberine göre FBI ve ABD İç Güvenlik Departmanı, Florida Saldırısı hakkında bir soruşturma başlattı.