Cuma günü yaşanan olayda, Berkeley Üniversitesi'nde öğrencilere yemek taşımakla görevli otonom robot bir anda alev aldı. Otonom robotun kullandığı bataryanın, patlama haberleriyle gündeme gelen Samsung Galaxy Note7 bataryalarındaki sorunla aynı soruna sahip olduğu açıklandı.

Berkeley Üniversitesi öğrencileri, cuma günü geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan otonom robotlardan birinin kullanılamaz hale gelişine şahit oldu. Öğrencilere hizmet veren otonom yemek taşıma robotu Kiwibot, Kiwi tarafından üretilmişti. Kiwi yaptığı açıklamada, robotun yaşadığı sorunun, Samsung'un Galaxy Note7'de yaşadığı sorunla aynı olduğunu açıkladı.

Berkeley Üniversitesi, bir proje kapsamında 100 otonom robotu, kampüs içinde yemek taşımak için kullanmaya başlamıştı. Kampüste çalışan robotlardan biri, bir anda alev aldı. Yakındaki öğrencilerin yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmasa da öğrenciler büyük panik yaşadı. Otonom robotun alevler içinde kalması, gelecekte kullanılması planlanan otonom araçlar ve robotlar hakkında beklenmedik tehlikelerin ortaya çıkabileceği anlamına geliyor. Robotun yandığı anlar, olaya tanık olan biri tarafından kameraya alındı ve YouTube'a yüklendi. O anları aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Kiwibot'un yanması hakkında hakkında açıklama yapan Kiwi, "Diğer tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi yanmanın sebebi hatalı üretilmiş bir batarya. Robotun pil değişiminden sorumlu personel, bataryayı değiştirdiği sırada hatalı bataryayı robota takmış. Çok nadir rastlanan bir problem olmasına karşın ağır hasara yol açabilecek termal sızıntı görülen batarya, robotun alev almasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.