Black Friday Harcamalarının Üçte Biri Telefonlardan Yapıldı

Black Friday etkinliğindeki harcamaların %33'ten fazlası mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirildi.

Adobe’un raporuna göre Black Friday (Kara Cuma) harcamalarının %33,5 gibi bir kısmı online olarak yapılmış. Dünyanın en büyük alışveriş etkinliklerinden biri olan Black Friday’de mağazaları ziyaret edenlerin %48’i telefonlarını, %9’luk bir kısmı ise tabletlerini kullanmış. Bu da bilgisayar üzerinden ziyaret yapanların %43’lük bir orana sahip oldukları anlamına geliyor.

Adobe, Black Friday süresince en çok tercih edilen beş ürünün laptoplar, LOL oyuncak bebekleri ve aksesuarları, Fingerlings oyuncakları, yeni Let’s Go Pikachu/Evee Pokemon oyunları ve God of War’un oyunu olduğunu söyledi. Ayrıca bu seneki satışların toplamının 6,2 milyar dolara yakın olduğu da söyleniyor. Bu durum iki anlama geliyor. Birincisi geçen seneye oranla %23,6’lık bir artış gözlemlenmiş. İkincisi ise telefon üzerinden yapılan satışların toplam değeri 2,1 milyar dolar değerinde.

Bu sene telefonlar üzerinden yapılan alışverişlerin bu denli artmasını açıklayan sebepler mevcut. Örneğin telefonların ekranlarının büyümesinin yanı sıra daha güçlü işlemci ve RAM kapasiteleri sayesinde alışveriş deneyimi kesintisiz bir şekilde sürdürülebiliyor. Son olarak da bazı satıcılar mobil müşterilerine özel mobil siteler tasarladıkları için müşteriler evden çıkmak zorunda kalmıyor. Ayrıca evinde sessiz sakin alışveriş yapabilecekken kimsenin böyle bir kargaşaya girmek istemeyeceği gerçeği de mevcut.