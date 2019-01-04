ABD'de Depremi Önceden Haber Veren Uygulama Geliştirildi

Dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olan Los Angeles sakinleri için oldukça kritik bir uygulama geliştirildi.

Los Angeles valisi Eric Garcetti'nin desteği ve gözetimiyle gerçekleştirilen ShakeAlertLA isimli uygulama, depremin erken uyarı sistemi sayesinde önceden şehir halkına haber verilmesini sağlıyor.

ABD Jeolojik Araştırma Dairesi tarafından geliştirilen uygulama, kullanıcının bulunduğu bölgeye deprem henüz ulaşmadan önce haber veriyor. Duruma göre onlarca saniyelik zaman kazandırabilecek ve on binlerce insanın hayatını kurtarabilecek bu uygulama, 5 şiddetinden büyük bütün sarsıntıları haber vermek üzere tasarlandı.

Henüz uygulama test aşamasında ve uzmanlar, uygulamadaki erken uyarı sisteminin iyi çalışabilmesi için geniş kitlelere ulaşması ve test edilmesi gerektiğini belirttiler. Daha önce tasarlanan büyük ölçekli uyarı sistemleriyle, metropol kentlerde hızlı tren, metro ve doğal gaz hatları gibi tehlike arz edebilecek alt yapıların otomatik olarak kapatılmasını sağlanabiliyor.