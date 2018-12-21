ABD Tarım Bakanlığı, GDO'lu ürünler ile üretilen gıdaların farklı bir etikete sahip olması konusundaki kararını açıkladı. Alınan karara göre GDO'lu ürünler için farklı bir etiket kullanılacak fakat bu kararın kapsamı tartışmaları da beraberinde getirdi.

2016'da kabul edilen genetik mühendisliği teknikleri ile üretilen gıdalar için, evrensel bir etiketleme standardı oluşturmayı hedefleyen Ulusal Biyomühendislik Gıda Bildirim Yasası resmiyet kazandı. 2016'daki yasaya göre uygulamanın son tarihi Temmuz 2018'di fakat bu tarihe kadar yasal düzenleme yapılmamıştı. Bazı grupların yasal düzenleme yapılmadığı için dava açması süreci hızlandırdı ve yeni etiketleme sisteminin nasıl işleyeceğinin detaylı olarak anlatıldığı bir kılavuz yayınlandı.

Mayıs ayında yayınlanan taslağa göre büyük değişiklikler içermeyen kılavuz, GDO'lu madde içeren gıdaların 'Biyomühendislik Ürünü' ibaresiyle etiketlenmesini zorunlu kılıyor. Gıda üreticileri, GDO'lu gıdaları 4 farklı yolla etiketleyebilecek. Yazılı bir açıklama, açıklayıcı bir sembol, QR kodu veya kısa mesaj yolunu kullanabilecek üreticileri, ABD Tarım Bakanlığı denetleyecek.

İnsanların GDO'lu ürünlere karşı yaklaşımını inceleyen Jane Kolodinsky, uygulamanın eksik kalabileceği noktalar olduğunu ve belirlenen standartlara göre etikete ihtiyaç duyulmayan GDO'lu birçok ürün olacağını belirtti.

Kılavuz incelendiğinde Jane Kolodinsky'nin haklı olduğu görülüyor çünkü kılavuzda 13 biyomühendislik ürünü etiketleme uygulamasının dışında tutuluyor. Just Label gibi aktivist gruplar, oluşturulan standartları ve istisna uygulamasını bir süredir protesto ediyordu. ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz, Just Label aktivistlerini hayal kırıklığına uğrattı.

Jane Kolodinsky, 'Biyomühendislik Ürünü' ibaresinin daha önce GDO ve benzer anlamda kullanılan terimlerden farklı olduğunu, bu ibarenin GDO ile aynı anlama geldiğine insanların alışması için bir süre geçmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca sistemin bir diğer eksikliği restoranlarda ve benzer işletmelerde üretilen gıda maddelerinin GDO'lu ürün içerse bile etiket taşıma zorunluluğunun bulunmaması. Etiketleme zorunluluğu getirilmeyen 13 ürünün ve sistemin diğer eksikliklerinin önümüzdeki günlerde büyük tartışmalara sebep olması bekleniyor.