ABD'de Oyun Turnuvasını Basan Katilin Kimliği Belli Oldu

Dün gece sizlerle son dakika haberini paylaştığımız elem vakadan yeni detaylar gelmeye başladı. Buna göre Madden turnuvasını basan saldırganın, geçen senenin şampiyonu olduğu ortaya çıktı.

Dün gece ABD'nin Florida eyaletinde oldukça üzücü bir olay yaşandı. Bir saldırgan, Jacksonville Landing'de bir alışveriş merkezini basarak 3 kişiyi öldürüp 10'dan fazla kişiyi de yaraladı. Haberin detaylarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Geceden beri yaşanan olayla ilgili yeni detaylar da elimize ulaştı. Buna göre saldırganın, geçtiğimiz sene turnuvayı kazanan David Katz olduğu ortaya çıktı. Ölen 4 kişiden birinin de kendisi olduğu belli oldu.

"Madden 17 Bills turnuvasını kazanan David Katz'i kutlarız!"

Polis, şu an için Katz'in kurbanlarını seçerek mi mekanı bastığını, yoksa rastgele mi ölüm saçtığını bilmiyor. Bununla birlikte turnuvaya katılan oyunculardan biri yaşadığı dehşeti Twitter üzerinden paylaştı.

"Turnuva silahlı saldırıya uğradı. Gidiyorum ve geri dönmüyorum."

"O kadar şanslıyım ki... Kurşun baş parmağıma isabet etti."

Geçen senenin kazananı David Katz, dün turnuvayı bastı ve 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Saldırganı etkisiz hale getirmek için binaya giren SWAT ekipleri, David'in de cansız bedenine ulaştı. Saldırganın aracı alışveriş merkezinin yakınlarında bulundu. Polis, saldırganın bölgede bulunan bir otelde kaldığını tahmin ediyor.

Katz'in niye böyle bir eylemde bulunduğu henüz bilinmese de turnuvaya katılan oyunculardan biri, kendisinin turnuvanın erken saatlerinde diskalifiye edildiğini belirtti. Polis şu an bu teoriyi doğrulamazken, olayın detaylarını aydınlatmaya çalışıyor.