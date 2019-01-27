Gizlilik İhlali Yapan Şirketleri, Şahıslar Dava Edilebilecek

Teknoloji bir yandan hızla ilerlerken, bir yandan kullanılan araçların daha çok kişisel veriye ihtiyaç duymaları, gizliliğin korunması problemini doğuruyor. Yüz tanıma sistemleri, parmak okuyucuları derken, kullanılan farklı birçok teknoloji, kişilerin verilerini toplayarak depolanmasına imkan sağlıyor.

Günlük hayatlarımızda kullandığımız teknolojik cihazlar, artık bizlere daha iyi hizmet vermek(!) amacı ile parmak izi, yüz tanıma gibi teknolojiler kullanıyorlar. Sadece kullandığımız cihazlar değil, cihazlarda kullandığımız uygulamalar da şahsi veriler ışığında birçok işlemi gerçekleştirme şartı sunuyor. Hal böyle olunca, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması gibi büyük önem arz eden konuların titizlikle yürütülmesi bir hayli güç oluyor.

Teknoloji şirketlerinin son yıllarda başı, kişilerin verilerinin gizliliğini sağlayamamakla büyük dertte. Açılan birçok davanın yanı sıra, büyük protestolar ile de karşılaşan şirketler, verileri korumak yönünde çok sıkı çalıştıklarını ve geliştiklerini ifade ediyorlar. Şirketler tarafından durum böyle iken, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Illinois eyaletinde yaşanan bir vaka, her şeyi baştan aşağı değiştirebilecek bir gelişmeye sahne oldu.

Illinois eyaletinde yer alan Six Flags isimli tema parkı, 14 yaşında bir çocuğun parmak izinin, ailesinin ve kendisinin rızası olmadan alınması nedeni ile dava edildi. Mahkemede savunma tezi olarak, çocuğun parmak izinin hiçbir yerde kullanılmadığını ve kişinin hiçbir şekilde bir zarar görmediğini sunan davalı taraf suçlu bulundu. Mahkeme, bu olayın örnek teşkil etmesi gerektiğini söyleyerek, emsal davalar için çalışmalara başladı. Akabinde Illinois eyaletinde, tüm dünyada örnek alınması umulan bir karar verildi.

Eyalet yasalarına göre bundan sonra, şahıslar izinleri olmadan toplanan verileri için şirketleri dava edebilecekler. Dava açılabilmesi için, kişilerin toplanan bu verilerden zarar görmüş olması gerekmiyor. Mahkemenin açıklamasına göre, bir defa toplanan parmak izi, retina bilgisi, yüz tanıma verileri gibi bilgiler, bir daha silinmeyecek şekilde depolanıyor. Bu durum, bu kadar büyük önem taşıyan verilerin bir yerlerde saklanmasına ve savunmasız kalmasına neden oluyor. Kişilerin güvenliği için büyük tehlike arz eden bu uygulamanın, kişilerden izin almadan yapılması durumunda dava edilen şirketler, davacıya tazminat ödemek durumunda kalacaklar.

Şirketlerden büyük tepki alan yeni uygulama, eyalette yürürlüğe konuldu bile. Firmaların bu verilerin zarar vermeyecek veriler olduklarını ve güvenle korunduklarını savunmalarına rağmen, mahkeme kararı değişmedi. Bundan sonra herhangi bir şirket, kişisel veri toplayacağı zaman da şahısları, göz taraması, yüz taraması, parmak izi gibi verilerin içerikleri konusunda uyarmak zorunda olacaklar.