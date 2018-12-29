Araştırmacılar, Cildimizin Neden Yaşlandığını Ortaya Çıkardı

California Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, bazı fibroblastların derinin altında bulunan yağ hücrelerine dönüştüğü ve cilde genç bir görünüm verdiği gösterildi. Araştırmacılar aynı zamanda bu mekanizmanın yaşlandıkça nasıl değiştiğini de ortaya çıkardı.

Dermal fibroblast hücreleri, ciltte oluşan yaralanmaların iyileşmesinden ve bağ dokusu oluşturmaktan sorumlu özel hücrelerdir. Bazı fibroblastların ise bu özellikler dışında, derinin altındaki yağ hücrelerine dönüşerek, deriye dolgun bir görünüm vermek, genç bir görünüm sağlamak ve enfeksiyonlara karşı etkili bir rol oynamak gibi farklı özellikleri vardır.

California Üniversitesi'nde yapılan çalışmayla fibroblastların nasıl geliştiği ve yaşlandıkça bu sistemin nasıl bozulduğunu gösterildi. Üniversitede Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı olan Dr. Gallo, yaşlanma sırasında fibroblastların nasıl yağ oluşturma kabiliyetlerini keşfettiklerini açıkladı. Dermatoloji alanında birçok çalışmaya yön verecek keşfi yapan ekibin başındaki isim olan Gallo, "Fibroblastların bu yeteneklerini kaybetmesi, cildin yaşlanma sırasında nasıl görünüdüğünü ve enfeksiyonlara karşı ne derece etkili bir savaş verileceğini etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Yağ hücrelerinin bu etkisini duyunca, kilo almanın iyi bir fikir olduğunu düşünebilirsiniz fakat tam olarak öyle değil. Alınan fazla kilolar, fibroblastların yağ hücrelerine dönüşme yeteneğini etkilemediği gibi aynı zamanda enfeksiyonlara karşı mücadele gücünüzü azaltır.

Gallo, bebeklerin ciltlerinde bulunan yağın enfeksiyon türleri ile mücalede büyük rol oynadığını belirterek, "Yaşlı ciltlerde fibroblastların yağ oluşturma yeteneği kayboluyor. Altında yağ tabakası olan cilt, daha genç görünüyor. Yıllar geçtikçe cildin yaşlı görünmesinin sebebi yağ kaybı." ifadelerini kullandı.

Gallo, yaptıkları çalışmaların bir sonraki aşamasında bebeklerin bağışıklık sistemini anlamaya çalışacaklarını belirtti. Gallo ve ekibinin çalışmaları cilt haslalıklarına da büyük oranda katkı sağlayabilir.