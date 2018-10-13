ABD senatörleri, Kanada'yı 5G altyapısında Huawei ile çalışmaması için uyardılar.

ABD Senatörleri Mark Warner ve Marco Rubio, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya gönderdikleri bir mektupta Kanada’nın yeni nesil mobil ağ kurulumunda Huawei’yi planlarının arasından çıkarması gerektiğini söylediler.

Mektupta şu ifadeler yer alıyor: “Kanada hâlihazırda güçlü telekomünikasyon güvenliğine sahip olsa da ABD ve diğer müttefiklerin Huawei hakkında ne düşündükleri göz önüne alınınca bu güvenlik önlemlerinin yetersiz olacağına dair ciddi endişelerimiz bulunmakta.” Senatörler Kanada’yı ülkenin “5G geliştirilmesi, tanıtımı ve bakımı gibi aşamaların herhangi birine Huawei’nin dâhil edilmesi” konusunda uyarıyorlar. ABD’nin bu uyarısı, Kanada Siber Güvenlik Merkezi Başkanı’nın geçtiğimiz ay Huawei ile alakalı güvenlik endişelerini görmezden gelmesi üzerine geldi. Kanada Siber Güvenlik Merkezi, ülkenin siber güvenlik üzerine çalışan federal bir ajansı.

Yeni nesil iletişim teknolojisi, 5G ağları hâlihazırda eşsiz güvenlik mücadelelerini beraberinde getirmekte. ABD senatörleri, Çin hükumeti ile alakası olan şirketleri 5G yapılandırmasına dâhil etmenin ABD ve yakın müttefikleri için (Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık) kuzuyu kurda emanet etmek olduğunu ifade ediyorlar.