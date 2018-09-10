ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para yatırımcılarının potansiyel yatırımlarını etkileyecek bir karar daha aldı. Ülke piyasasındaki yatırımcı sayısının ve yatırım miktarının yüksek olması nedeniyle bu karar, küresel piyasada düşüş etkisi yaratabilir.

Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin’i borsa yatırım fonu (ETF) olarak tanımlamak isteyen borsa şirketlerinin tekliflerini reddeden ABD’nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), benzer bir yatırım aracı tanımlanmasına ilişkin olumsuz bir karar daha aldı. Yapı olarak ETF’lere benzeyen, ancak belirli noktalarda ayrışan borsa yatırım notu (ETN) işlemlerini askıya alan SEC, potansiyel yatırımlara engel koymuş oldu.

Birleşik Krallık merkezli CoinShares Holdings’in İsveç merkezli bir yan kuruluşu olan XBT Provider tarafından sağlanan Bitcoin Tracker One ve Ether Tracker One yatırım hizmetleri, kripto paraları birer borsa yatırım notu (ETN) olarak tanımlıyordu. ETN’ler, ETF’lere kıyasla daha düşük vergilere ve masraflara sahip olan yatırım işlemleri olarak biliniyorlar. Diğer taraftan da risk açısından uzun vadeli yatırımlarda daha riskli beklentilere neden olabiliyorlar.

SEC’in aldığı karar, kamuoyu yararını sağlamak amacıyla alınsa da potansiyel yatırımlara engel koyabilir. Bitcoin Tracker One ve Ether Tracker One hizmetlerinin ABD’de askıya alınmış olması, piyasadaki aktif yatırımcıları etkileyecektir. Nitekim genel yatırım dünyasında ETF’lerden daha az tercih edilen ETN’ler, daha az etkiye sahipler. Bu nedenle SEC’in ETF kararlarından sonra yaşanan düşüş etkisi kadar büyük bir düşüş beklenmiyor.

Bloomberg, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak, yatırımcıların ETN’leri ETF’lerle karıştırma riskine değindi. Her iki araç genel anlamda birbirine benzediği için yatırımcılar, SEC’in negatif ETF yaptırımından sonra ETN’lere yöneltmişlerdi. Bu da zaten potansiyel olarak riskli olan bir aracın daha yaygın şekilde kullanılmasına neden oldu. Bu açıdan bakıldığında SEC’in yatırımcıların kafa karışıklığını gidermek adına etkili bir karar aldığını söyleyebiliriz.

CoinShares Holdings CEO’su Ryan Radloff ise askıya alınma ile ilgili farklı bir açıdan değerlendirmede bulundu. Radloff, ETN’lerin kripto paralar haricinde de bir yatırım aracı olabileceğini, bu şekilde de yatırımcıların aklını karıştırabileceğini dile getirdi. Ayrıca şirketin, ETN işlemlerinde sadece Euro ve İsveç Kronu ile yatırım kabul ettiğini de hatırlattı.

Anlaşılan o ki ABD piyasasındaki yatırımcılar, SEC’in olumsuz kararlarına karşı dolarlarını Euro ya da İsveç Kronu’na dönüştürerek CoinShares Holdings üzerinden ETN işlemleri yapıyorlardı. SEC ise bu işlemleri askıya alarak çözebildi.