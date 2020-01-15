ABD Donanması, Gizli UFO Videoları Olduğunu Kabul Etti

ABD Deniz Kuvvetleri, Bilgi Özgürlüğü Yasası talebine yanıt olarak 2004 tarihli UFO karşılaşmasıyla ilgili gizli belgelere sahip olduğunu açıkladı. Donanma, bilgilerin ortaya çıkarılmasının ulusal güvenlik için tehdit olduğunu belirtti.

ABD Donanması, 2004 yılındaki UFO karşılaşmasıyla ilgili gizli belgelere ve videolara sahip olduğunu ve bu bilgilerin ortaya çıkarılmasının ulusal güvenliği tehdit edeceğini söyledi. Donanmanın, Bilgi Özgürlüğü Yasası talebine yanıt olarak, verilere sahip olduğunu doğruladığı bildirildi.

USS Nimitz uçak gemisindeki donanma pilotlarının, 2004 yılında havada garip bir objeyle karşılaştığına dair bazı görüntüler ortaya çıktı. Araştırmacı Christian Lambright'ın Bilgi Özgürlüğü Yasası kapsamında bu olay hakkında ek bilgi talebi göndermesinin ardından Donanma İstihbarat Teşkilatı (ONI), "Top Secret" olarak sınıflandırılan ABD'nin ulusal güvenliğine büyük zarar verebilecek bazı brifing slaytları bulunduğunu açıkladı.

Donanma ayrıca, ONI'nin elinde 'gizli' olarak sınıflandırılmış bir video olduğunu söyledi. New York Times, Aralık 2017'de pilotların UFO ile karşılaştığı anların bir dakikalık videosunu yayınlamıştı. Bazı araştırmacılar, donanmanın bu görüntülerin tam uzunlukta kopyasına sahip olabileceğini düşünüyor. Çünkü olayın bazı tanıkları görüntülerin daha uzun, daha yüksek çözünürlüklü versiyonunu gördüklerini söylüyordu.

Donanmanın elinde olduğu söylenen videolardan biri 2017'de sızdırılmıştı:

2017 yılında yayınlanan görüntülerde ise gelişmiş kızılötesi sensörlerle tespit edilen tanımlanamayan cisimler görülüyordu. 2004'te çekildiği öne sürülen diğer videoda da, sensörler bir hedefe kilitleniyor. Ancak hedefteki cisim hızla ekrandan kayboluyor ve bir daha yeri tespit edilemiyordu.

Eski Pentagon çalışanı Luis Elizondo, insanların diğer videoların ve daha uzun versiyonlarının varlığına şaşırmaması gerektiğini söyledi. ONI ise Elizondo'nun yorumuna henüz yanıt vermedi.