  • F-35'lerin Türkiye'deki Parçaları İçin Yeni Yerler Aranıyor

ABD, F-35'lerin Türkiye'de Üretilen Parçaları İçin Yeni Yerler Aramaya Başladı

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Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının ardından başlayan F-35 savaş uçağı gerilimi sürüyor. Amerikan yönetimi, şimdi de F-35'lerin Türkiye'de üretilen parçaları için yeni kaynaklar aramaya başladı.

ABD-Rusya arasındaki Soğuk Savaş geride kalmış olsa da anlaşmazlıklar devam ediyor. Washington Post gazetesinde yazar olan David Ignatius, F-35'lerin ana üreticisi olan Lockheed Martin'in F-35 uçaklarının Türkiye'de üretilen parçalarının satın alınabileceği başka yerler aradığını söyledi.

Ignatius, konuyu ele alan makalesinde F-35 ve S-400'lerin birbirlerini yok etmek için geliştirilmiş iki silah olduğunu ve rakip silah sistemlerinin aynı ülkede bulunmasının F-35'leri tehlikeye atacağını söylüyor.
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Ignatius "Şimdi, ana üretici Lockheed Martin'le birlikte uçak gövdesi parçaları ve Türkiye'de yapılması planlanan diğer yüzlerce F-35 parçası için alternatif kaynaklar bulmaya uğraşıyorlar. Üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisi, ‘Türkiye hükümetinin söylediklerine inanmamız gerekir. Bizim de kendi adımıza gerekli adımları atma sorumluluğumuz var" diyor.
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Türkiye'nin F-35 uçaklarının üretimindeki rolü oldukça önemli. Aralarında TAI, ASELSAN ve Havelsan'ın da yer aldığı toplamda yedi şirket, uçağın gövdesinden motoruna kadar toplam 19 farklı bölgesindeki çok sayıda parçayı üretiyor.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/abd/201903081038090854-washington-post-abd-f-otuzbes-parcalarnin-uretildigi-turkiye-ye-alternatif-aramaya-basladi/
Etiketler: trump, f35, s400
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