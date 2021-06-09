ABD'nin Gelir Vergisi Skandalı Hakkında Soruşturma Açıldı

En zengin 25 Amerikalının servetlerine servet katarken neredeyse hiç gelir vergisi ödemediği ortaya çıkmıştı. Söz konusu isimler arasında dünyanın en zengin üç insanı olan Warren Buffett, Jeff Bezos ve Elon Musk da bulunuyordu. Skandal ile ilgili herkes söz konusu zenginlere soruşturma açılmasını beklerken ABD, gizli belgelerin sızdırılması hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Ülkecek yakından takip ettiğimiz 'vergi' konusu, kısa bir süredir dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'yi de karıştırmış durumda. Sızdırılan birtakım gizli belgeleri yayınlayan kar amacı gütmeyen araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, kelimenin tam manasıyla 'zengin' Amerikalıların neredeyse hiç gelir vergisi ödemediğini ortaya çıkardı.

Sızıntının kaynağı şu an için bilinmese de iddiaların son derece ciddi olduğunu söyleyebiliriz. ABD Vergi Politikası Merkezi'ne göre 2020 yılı itibarıyla yıllık geliri 518.400 dolardan yüksek olan Amerikalıların yüzde 37 gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Bu oranın adil olup olmadığı başka bir tartışma ancak en azından en zengin 25 Amerikalıya göre pek de adil değil.

İçinde Jeff Bezos, Elon Musk gibi yakından takip edilen isimlerin de olduğu en zengin 25 Amerikalı, 2014-2018 yılları arasında servetlerini toplamda 401 milyar dolar artırmayı başardılar. Peki aynı zaman diliminde ödedikleri toplam gelir vergisi ne kadar? Yalnızca 13,6 milyar dolar. Dolayısı ile söz konusu 25 kişi vergi olarak gelirlerinin yalnızca yüzde 3,4'ünü devlete verdi.

Yayınlanan habere göre 'zengin' Amerikalılar, son yıllarda ya çok az gelir vergisi ödüyorlar ya da hiç ödemiyorlar. Örneğin; dünyanın en zengin ikinci insanı olan Jeff Bezos, 2007 ila 2011 yılları arasında; Elon Musk ise 2018'de hiç gelir vergisi ödemedi. Ayrıca bahsi geçen dönemlerde Michael Bloomberg, investor Carl Icahn, George Soros ve dünyanın en zengin insanı konumunda olan Warren Buffett da gelir vergisini aksatan(!) isimler arasında bulunuyor.

ABD'nin 'gelir idaresi' diyebileceğimiz devlet kurumu olan IRS, söz konusu skandalın patlak vermesinin ardından bu belgelerin nasıl ortaya çıktığının araştırıldığını duyurdu. IRS sözcüsü Lily Adams, "Gizli hükümet belgelerinin yetkisiz ifşası yasa dışı" derken konunun Genel Müfettişlik Dairesi, Vergi İdaresi Genel Müfettişi, Federal Soruşturma Bürosu ve ABD Columbia Bölgesi Savcılığı'na sevk edildiğini belirtti.