Bloomberg'ün ABD Adalet Bakanlığına yakın kaynaklarına göre hükümet, "tekel" olarak nitelendirilen Google'ı parçalamayı, olası yaptırımlar arasında tartışıyor.

Daha önce sizlere aktarmış olduğumuz üzere geçtiğimiz hafta Google, ilk kez mahkeme tarafından arama pazarını yasadışı bir şekilde tekeline almakla suçlanmıştı. Bu kararın, Google'ın tarihi cezalar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geldiği zaten biliniyordu ancak Bloomberg tarafından paylaşılan bir haber, teknoloji devinin "dev" olmaktan çıkarılabileceğini gözler önüne seriyor.

Hatırlamayanlar için özet geçmek gerekirse mahkeme, Google'ın antitröst yasasını ihlal ettiği, milyarlarca dolar harcayarak yasadışı bir tekel oluşturduğu ve dünyanın varsayılan arama motoru haline geldiği yönünde karar vermişti. Dün gece paylaşılan habere göre ABD Adalet Bakanlığı, bu kararın ardından Google'a karşı olası yaptırımlar arasında şirketi parçalamayı da tartışıyor.

Google, Android'i ya da Chrome'u satmak zorunda kalabilir

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre Google, yaptırımlar dahilinde rakipleriyle veri paylaşmaya zorlanabilir ve yapay zeka alanında haksız avantaj sağlamaması için ekstra önlemlerle karşılaşabilir. Google'ın karşı karşıya kalma olasılığı bulunan diğer yaptırımlar şu şekilde:

Android'in satılması.

AdWord'ün satılması.

Chrome'un satılması.

Reuters, konuyla ilgili olarak her iki tarafa da ulaşsa da ne Google ne de ABD Adalet Bakanlığı henüz bir açıklama yapmış değil. Tabii Google'ın "tekel" olarak nitelendirilmesi ve en büyük gelir kaynaklarını ya satmaya ya da verilerini rakipleriyle paylaşmaya zorlanması Apple, Meta, Microsoft gibi diğer devleri de tedirgin edecektir.