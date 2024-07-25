ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan dört arkadaş, kendi inşa ettikleri güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil ile ülkeyi uçtan uca geçtiler.

Amerikalılar arabalarını gerçekten çok seven insanlar ve popüler yolculuk rotaları için seçtikleri özel isimleri var. Bu rotalardan biri de Cannonball Run (Gülle Kaçısı) adıyla anılıyor. Bu yolculukta amaç, ABD'nin doğusundaki New York'ta bulunan Red Ball Garajı'ndan en kısa ve muhtemelen en tehlikeli yoldan ülkenin batı kıyısında bulunan Portofino Hotel'e ulaşmak. Michiganlı dört kafadar, kendi yaptıkları ve güneş enerjisi ile şarj olan elektrikli arabalarıyla bu yolculuğu gerçekleştirdi.

Bu girişimde hız önemli olmasa da ekip önemli bir başarıya ulaştı ve 13 gün, 15 saat ve 19 dakikada yolculuğu tamamladı. Ekibin üyeleri arasında yer alan ve Michigan Tech'te mühendislik okuyan Danny Ezzo, "Bunu daha önce kimse başaramadı. Bu dahil olan herkes için bir meydan okumaydı." ifadesini kullandı.

Kendi yaptıkları araçla bu başarıya ulaştılar

Ekibin Sunstrider adını verdiği araç, bolca koroplast, 3 boyutlu yazıcı ile basılmış parçalar, ev yapımı 320 hücreli bir batarya, yolda yarısı kaybedilmiş üç motor ve sekiz güneş paneli kullanılarak inşa edildi. Üç tekerlekli aracın lastikleri de bisiklet lastiğiydi. Ekip, tekrar böyle bir girişimde bulunacaksa lastikleri değiştireceğini de belirtti.

Michigan'da motosiklet olarak kayıtlara geçen araç, böylece sıkıntı yaşamadan resmi olarak yola çıkabildi.