Çin ve ABD arasındaki ekonomik savaş ve gerginlik Çinli üreticileri zor durumda bırakabiliyor. Bu olayın en son örneğiyse telefon satışıyla son yılların yükselen markası Huawei oldu.

ABD, Huawei’nin 5G ağlarını engelleme çalışmalarını kendi içinden uluslararası alana yaymak istiyor; Avustralya, Kanada ve Güney Kore hükümetlerinden de bu konuda destek istiyor. Bu ülkelere ek olarak ise Almanya, İtalya ve Japonya’dan da Huawei’nin engellenmesini istedi ve karşılığında finansal yardımlar önerdi.

Bu lobi çalışmalarına sebep olan asıl endişe ise Çin firması olan Huawei ağlarının ABD’nin askeri üslerinin olduğu ülkelerde kullanılması. ABD bu ülkelerden Çin’in casusluk yapması ihtimaline karşı 5G ağlarını engellemeyi teklif etse de bu ülkelerde Huawei’nin zaten 4G ağları bulunmakta.

Wall Street Journal’e konuşan ABD’li bir yetkili “Telekomünikasyon altyapılarının siber tehditler içerdiğini ve bu konudaki endişelerimi bu ülkelerle paylaştık” dedi. Yetkili ayrıca, 5G ağların karmaşık yapısı bu ülkeleri siber saldırılar için daha korunmasız hale getirdiğini de söyledi.

ABD yaptığı lobi çalışmalarında sadece Huawei’yi engellemeye çalışmıyor ayrıca rakibi olan ve Çinli bir firma olan ZTE’yi de bu alandan uzak tutmaya çalışıyor.

Huawei ise ABD’nin bu kötü niyetli suçlamalarını önceden reddetmişti, ve yaptıkları açıklamada “ABD yetkililerinin bu davranışlarının çok şaşırtıcı” olduğunu söylediler. Bu tarz davranışların hükümet yetkilerinin dışında olduğunu söyleyen Huawei, böyle aktivitelerin teşvik edilmemesi gerektiğini de söyledi. Konu hakkında ZTE tarafından ise bir yorum gelmedi.

Almanya, İtalya ve Japonya’nın bu konu hakkında ABD ile işbirliği yapması bekleniyor.