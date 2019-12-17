ABD, Huawei'yi Sınır Dışı Edecek Tasarıyı Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, başta Huawei olmak üzere ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek şirketlerin ürünlerinin kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Tasarının resmileşmesi için senatonun onay vermesi gerekecek.

Çinli akıllı telefon ve mobil altyapı teknolojileri şirketi Huawei, son yıllarda Çin hükümeti adına “casusluk” yaptığı gerekçesiyle başta ABD olmak üzere pek çok ülke tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor ve yaptırımlara maruz bırakılıyor. Bu yaptırımların belki de en büyüğü ise Huawei’nin geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğe konan Huawei’nin tüm ABD menşeli teknoloji şirketleri ile ticaret yapmasını engelleyen yasaktı.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, bugün aldığı karar ile deyim yerindeyse Huawei’ye son darbeyi vurdu. Meclis, hükümetin Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer tüm şirketlerin ürünlerini satın almasını engelleyen yasa tasarısını oy birliği ile resmi olarak kabul etti. Yasa tasarısı bu hafta onay için senatonun önüne gidecek. Tasarı hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından desteklendiği için onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD, Huawei'yi tamamen sınır dışı edip, yerli çözümlere odaklanmak istiyor

Huawei, mobil iletişim altyapısı anlamında çok önemli bir şirket ve ABD’li firmaların Huawei’nin yerini doldurması kolay olmayacak. Bu nedenle söz konusu yasa tasarısı, ABD’li “küçük” telekomünikasyon sağlayıcılarına 1 milyar dolar değerinde teşvik sağlayarak, şüpheli iletişim araçlarının tamamen kullanımdan kaldırılmasını da içeriyor. Kısacası ABD, Huawei’yi tamamen sınır dışı etmek için elinden geleni yapacak.

ABD kongresinde konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “ABD'nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD'nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar." ifadelerine yer verildi.