ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki bir kripto para yatırımcısının, Bitcoin ile kara para akladığı ortaya çıktı. ABD'nin finansal hukukuyla adeta dalga geçen genç hakkında yasal süreç başlatıldı.

Kaliforniya’nin Güney Bölgesi Adalet Bakanlığı’ndan gelen haberler, kripto paraların kötü amaçlarla da kullanılabileceklerini gözler önüne seriyor. Bu açıdan bakıldığında günümüz para birimlerinin de kötü amaçlarla kullanılabildiklerini değerlendirmek gerekiyor. 21 yaşındaki Jacob Burrel Campos isimli bir gencin karıştığı olaydaki rakamlar ise dudak uçuklatıcı.

Ocak 2015’ten Nisan 2016’ya kadar geçen sürede genç Burrel’in bir Bitcoin alım-satım sistemi aracılığıyla ABD’de yaşayan yaklaşık 900 kişiye 750 bin dolar değerinde Bitcoin sattığı söyleniyor.

Burrel’in borsada lisansı bulunan bir kripto para satıcısı olmadığı, gencin bir süre yasa dışı yollarla para aktararak kara para akladığı söyleniyor. Bu nedenle genç hem yasadışı para aktarımı yapmaktan hem de kara para aklamaktan suçlanıyor.

Şubat 2015’ten Şubat 2016’ya kadar Burrel’in ABD’deki banka hesaplarından gerçekleştirilen 30.000’i aşkın işlemle en az 900 bin ABD doları elde ettiği söyleniyor. Bu miktarı kontrol etmek ve değişimleri gerçekleştirmek için gencin kullandığı platform ise Hong Kong merkezli bir kripto para borsası olan Bitfinex.

Burrel’in faaliyetleri, yetkili kişilere göre ABD’nin para yasalarıyla ilgili büyük bir açık yüzünden gerçekleşebildi. Burrel, ABD merkezli Coinase hesabının kapatılmasından sonra, yeni değişim işlemlerinde yakayı eleverdi.

Burrel’in suçlandığı bir diğer konu ise Meksika’dan ABD’ye 1 milyon dolar para kaçırmaya çalışmak. ABD’de 21 yaşındaki Burrel’in davasına yakında başlanacak.