ABD İlkokul Çağındaki Çocuklara BioNTech Aşısı Uygulayabilir

Koronavirüs pandemisinin sona ermesi için yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri aşı çalışmaları. Aşı konusunda itirazları olanlar olsa da, ABD'nin önümüzdeki ay 5-11 yaş grubuna aşı yapabileceği ifade edildi.

Pandeminin sona ermesi için yapılan aşılama çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Dünya çapında çok sayıda yetişkinin aşıları yapıldı. Aşılama için yoğun çaba gösteren ABD'de sıranın yakında çocuklara gelmesi bekleniyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre ABD'nin üst düzey sağlık yetkililerinin, Ekim ayında 5-11 yaş arasındaki çocuklara da Pfizer/BioNTech aşısı yapılması için izin verilmesini beklediği ifade edildi. Bu görüşün nedeni ise bu ay sonuna kadar acil kullanım onayına başvurmaya yetecek kadar veri toplanılacağına yönelik inanç.

3 hafta sonra karar gelebilir

Yapılan açıklamalara göre ABD Gıda ve İlaç İdaresi, aşının 5-11 yaş grubunda kullanılmaya uygun olup olmadığına başvurudan üç hafta sonra karar verebilecek. Ülkede Delta varyantının etkisi hissedilirken daha küçük yaş gruplarının ne zaman aşılanacağı konusunda da bir merak hakimdi.

Son güncellenen aşı rakamlarına göre ABD'de yapılan toplam aşı dozu 400 milyona yaklaşırken, 178 milyon ABD vatandaşının tüm aşılarının tamamlandığı ifade edilmişti. Böylece ülkede tüm aşılarını yaptıranların oranı %54,2'ye yükselmişti. En az 1 doz aşı olanların sayısı ise 200 milyonu bulmuş durumda.