ABD'de Görülmemiş 'Benzin' Sıkıntısı Yaşanmaya Başladı

ABD'de kalifiye kamyon şoförü kalmaması ve ülkenin en büyük petrol boru hattını yöneten şirketin siber saldırıya uğraması, ülkede benzin kıtlığı yaşanmasına yol açtı. Durum o kadar vahim ki insanlar, benzini naylon torbalara doldurarak taşıyorlar.

Dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak lanse edilen ABD, tarihin en ilginç kıtlıklarından bir tanesini yaşıyor. Öyle ki ülkenin çeşitli bölgelerinde, akaryakıt bulunamaz hale gelmiş durumda. Bunun nedeniyse aklınıza gelecek ilk şey olan "tedarik" değil. Zira ABD'nin ülkeyi akaryakıta boğacak kadar parası var. Ancak depolarca bekleyen benzini ülkeye dağıtacak olan kalifiye kamyon şoförü olmayışı, ABD'yi garip bir kıtlığa sürüklemiş durumda.

ABD'nin gündemini değiştiren kıtlık, yapılan resmi açıklamalara göre çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Çünkü akaryakıt nakliyesinin yapılmasını sağlayan tankerlerin yüzde 25 kadarının şoför yokluğu nedeniyle atıl hale geldiği belirtiliyor. Üstelik koronavirüs aşılama sürecinin hızlanması ve karantinaların kalkmasının, bu kıtlık sürecini daha da derinleştireceği ifade ediliyor. Ülkenin en büyük petrol boru hattının işletmecisi olan Colonial Pipeline Company, sorunun birkaç gün içerisinde çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak bu denli büyük bir ülkede akaryakıt sevkiyatı yapmak pek de kolay bir şey değil gibi görünüyor.

Krizin tek nedeni şoför eksikliği değil

ABD'de yaşanan benzin kıtlığının en büyük nedeni, kalifiye kamyon şoförlerinin bulunamıyor olması olsa da tek neden bu değil. Colonial Pipeline Company, geçtiğimiz günlerde büyük bir siber saldırıya uğradı. Bu siber saldırı neticesinde sistemleri birkaç gün boyunca kapalı tutmak zorunda kalan şirket, nakliyenin ekstradan kesilmesine yol açtı. İşte bu iki sorun, ABD'nin özellikle de doğu tarafında krize neden oldu. Gelen son bilgilerse, olayların çığırından çıktığını gözler önüne seriyor.

ABD'den gelen görüntülere göre insanlar, çıldırmış gibi benzin arayışına girmiş durumdalar. İstasyonları tek tek gezen ABD'liler, benzin buldukları anda ellerinde ne varsa doldurmaya çalışıyorlar. Ancak bazı insanların benzin doldurmak için naylon poşetleri kullanıyor oluşu, ABD hükümetini harekete geçirdi. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu, insanlara sakin olmaları gerektiği ve özellikle de naylon poşetlerde benzin taşınmaması konusunda uyarılarda bulundu.

İşte naylon poşette benzin taşımaya çalışan bir ABD'li

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu tarafından yapılan açıklamalarda, akaryakıt taşımak için üretilmiş olan bidonların her yerden alınabileceğini, her ne olursa olsun naylon poşetle benzin taşınmaması gerektiğini söylüyor. Bunun nedenlerine de değinen kurum yetkilileri, naylon poşetlerin statik elektrikle yüklenebildiğini, bunun ufak bir kıvılcıma yol açıp, hiç de istenmeyen sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.