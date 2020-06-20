Eski İstihbarat Analistine Gizli Belgeleri Sızdırmaktan Ceza

ABD'de bir istihbarat kurumunda çalışan eski bir analiste, gizli bilgileri iki gazeteciye sızdırdığı gerekçesiyle iki yılın üzerinde hapis cezası verildi. Sızdırılan gizli bilgilerin yabancı ülkelerin silah sistemleriyle ilgili olduğu belirtiliyor.

ABD'nin Savunma İstihbarat Ajansı'nın (Defense Intelligence Agency - DIA) eski analistlerinden olan 32 yaşındaki Henry Kyle Frese, ajansın gizli bilgilerini iki gazeteciye verdiği gerekçesiyle suçlu bulundu ve 2 yılın üzerinde hapis cezası aldı. Şubat 2018 - Ekim 2019 arasında DIA'da terörle mücadele analistliği yapan Frese'nin 2018 ve 2019 yıllarında gizli bilgileri sızdırdığına hükmedildi. DIA, ABD federal hükümetinin savunma ve askeri istihbarat alanında uzmanlaşan istihbarat örgütü.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Frese'nin DIA'da 'Çok Gizli/Hassas Bilgi' statüsünde güvenlik izni bulunuyordu. Frese bu ayrıcalıkları kullanarak gizli verileri 2018 yılında en az 30 kez araştırdı. Bu veriler güvenli ve gizli devlet bilgi sistemlerinde depolanmıştı. Ayrıca Frese, birden fazla örnekte vazifesiyle ilgisi olmayan bir istihbarat raporuna da erişti. Eski analistin bu verilere gazetecilerden gelen 'özel talep' üzerine eriştiği kaydediliyor.

Bilgileri NBC ve CNBC muhabirlerine verdi

Mahkeme kayıtlarına göre, Frese o zamanlar CNBC muhabiri Amanda Macias'la birlikteydi ve aynı evde kalıyordu. Macias, yabancı silah sistemleriyle ilgili sızdırılmış bilgileri içeren 8 haber yayınladı. Macias, Frese'yi bir diğer gazeteci, NBC News muhabiri Courtney Kube ile tanıştırdı ve Frese Kube ile de birlikte çalıştı. Frese'nin gizli bilgileri bir gazeteciye, onun taleplerine karşılık olarak ve tamamen kişisel çıkar için sızdırdığı iddia ediliyor.

Ulusal Güvenlik için Başsavcı Yardımcısı John Demers, sızdırılan bilgilerin yayınlanmasının ardından ABD'nin düşmanlarıyla paylaşıldığını ve ülke güvenliği için ağır bir risk yarattığını söyledi. Bu olayla birlikte istihbarat örgütlerinin bu tip iç tehditleri tespit edip ayıklamasının ne kadar mümkün olabileceği de gündeme gelmiş oldu.

Bu hafta içinde, 2016 yılında yapılan bir CIA araştırmasının sonucunda eski bir CIA çalışanı olan Joshua Schulte'nin, CIA'in hackleme araçlarını çalarak bunları Wikileaks'e ilettiği iddia edilmiş ve CIA'in güvenlik önlemlerinin 'ne yazık ki gevşek' olduğu belirtilmişti.