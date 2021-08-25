ABD'de Bir Kadın, Sadece Aşı Olarak Milyoner Oldu

ABD'nin Michigan eyaletinde aşı karşıtlığının önüne geçmek için düzenlenen çekiliş sonucunda bir kadın milyoner oldu. Bunun dışında birçok öğrenciye üniversite bursu sağlandı ve söz konusu çekiliş sonucunda aşılanan bireylerin sayısı büyük ölçüde arttı.

Dünyayı etkisi altına alan pandeminin çıkış yollarından biri olan aşılama için devletler son hızla çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan aşının sağlayacağı koruma oranını diğer yandan da aşı olmadığında neler olabileceğini anlatan yetkililer, birtakım aşı olmaya teşvik çalışmalarıyla da gündeme geliyor.

Şimdiyse yine bu tür bir gelişmeyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde gerçekleştirilen çekiliş, birçok kişiye birbirinden farklı ödül kazandırdı. Kazananların aldığı ödüllerin arasında üniversite bursu ve nakit para bulunuyor.

Çekilişe katılan bir kadın milyoner oldu:

En az 1 doz aşısını yaptıran herkese açık olan söz konusu çekilişe katılanlardan biri olan Christine Duval, çekilişten tam 2 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 800 TL) kazandı. Korona virüs ve aşılar konusunda halkı bilinçlendirmeyi görev edinmiş olan Michigan’ı Koruyun adlı komisyon, bu para ödülü dışında bazı gençleri de üniversite bursuyla ödüllendirdi.

Duval, bu parayla tüm hayallerini gerçekleştirebileceğini, çocuklarının üniversite masraflarını karşılayabileceğini söyledi. Bunun yanında paranın bir kısmını akıl sağlığı hizmetlerini desteklemek amacıyla bağışlayacağını da belirtti.

“2 milyon dolar kimden çıktı da Duval’e gitti?” diye merak ediyor olabilirsiniz. Söz konusu piyango tarzı çekiliş toplamda -nakit ve burs karışık olmak üzere- 5 milyon dolar civarında ödül içeriyordu. Michigan’a verilen federal koronavirüs yardımının bir kısmıyla bu çekilişin maliyeti karşılandı.

Çekiliş kapsamında yetişkinlere para ödülü verildiğini söyledik. 12-17 yaş aralığındaki gençlere ise 55 bin dolarlık 9 adet 4 yıllık üniversite bursundan birini kazanma şansı sunuldu. Michigan valisinin söylediklerine çekiliş sadece aşı olanlara yaramadı. Normalde aşağı yönde hareket eden Michigan aşılanma grafiğinde, temmuz ayı boyunca sürekli artış görüldü. Ayın ilk haftasında 28 bin 770 olan aşılanma sayısı ayın son haftasında 41 bin 150’ye çıktı.