Türkiye Gözünü Çin’e Çevirdi: Çin Bu Konuya Nasıl Bakıyor?

ABD ve Türkiye arasındaki krizlerin tırmanmasıyla yine ABD merkezli olan Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’nin zayıflayan ekonomisine dair negatif söylemleri ön plana çıkartmaya başladı. Çin merkezli basın kuruluşu Asia Times, Türkiye’nin IMF’ye alternatif olarak Çin ekonomisine güvendiğini yazdı. Bu çok önemli haberin detaylarına değiniyoruz.

Asia Times, 13 Ağustos tarihli bir internet haberine “Çin, Türkiye’yi Ucuza Satın Alacak” başlığını attı. Pekin ve Ankara arasındaki ticari yakınlaşmaya değinen haber, bir de Çin’deki bir Türk ekonomistin görüşleriyle desteklenmiş durumda. Ayrıca kısa bir süre sonra ülkelerin ekonomilerini yakından ilgilendirecek teknolojik gelişmelere, Çin’in e-ticaret devleri ile Türk şirketlerinin ortaklığına değinildi. Şimdi gelin Çin’de Türkiye’nin son ekonomik gelişmeleri nasıl gündem yaratıyor ona değinelim.

Asia Times, Türkiye’nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik durumun analizine “I. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü gibi” benzetmesini yaptı. Hatta kaynaklarına göre Türkiye'nin mevcut finansal çöküşü yıllardır beklenen bir durumdu. Bu durum, kredi derecelendirme kuruluşları ve banka kredi komitelerinin tembelliğine, Türkiye'nin tüm mücadelesine rağmen Türk Lirasının değer kaybetmesine bağlandı. Asia Times, TL’deki değer kaybının bir zincirleme etkiyle geldiğini, kimseyi şaşırtmadığını söylüyor. Buradan çıkarılacak sonuç, Türkiye ekonomisinin sadece Batı ülkelerinde değil, artık Doğu ülkelerinde de endişeyle değerlendirilmesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın krizi önleme şanşı olduğuna değinen Asia Times, bunun yerine Brunson terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle ABD ile restleşildiğini yazdı. Bu işin politik kısmı, ABD yaptırımlarının da çıkış noktasıydı. Yani Çin basınına göre bir terör örgütü sempatizanını adalet içerisinde yargılamak, krizlerin önceden anlaşılabilir sebeplerindendi.

Dolar karşısında 2014’teki değerinin 3’te 1’ine düşen TL, ülkemizin ithalatı arttıkça artan enflasyondan da destek buluyor. Üretim maliyetleri yükseliyor, üretim de haliyle azalıyor. Asia Times, bu durumda Türkiye’nin uluslararası pazarda bir alternatifi olan “Çin’in ekonomik iklimi” seçeneğine değiniyor.

Asia Times’ın ilgili çıkarımlarını yapan ekonomis David P. Goldman, Türkiye’nin şu anki durumunu, 2012’de Yunanistan’ın yaşadığı duruma benzetiyor. Cari açıktaki artış, dış borçlanmalar, iç kredi ihraçlarının artışı derken zaten ayak seslerinin önceden duyulduğuna işaret ediyor. Türk şirketlerinin yaklaşık 300 milyar dolar borç aldıklarını, bunu da TL cinsinden ödemek zorunda kaldıklarını söyleyen Goldman, bu borçların önemli bir kısmının dolar-TL kuru 2 TL iken alındığını söylüyor. Şimdi 6 liranın üzerinde seyreden dolar, söz konusu borçların 3’e katlanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran, Rusya ve Çin ile yeni ekonomik ortaklıklar kurmaya yönelik açıklamaları zaten biliniyor. Çin’de İngilizce olarak uluslararası yayın yapan ekonomi kanalı CGTN’e konuşan Türk Ekonomist Emre Alkın, “Türk Lirası için istikrar, Çin gibi değerli ülkelerle yapılan işbirliğiyle gelecek” dedi. Alkın, “Merkez Bankası’nın tek başına bir şey yapması mümkün değil, kaynaklara ihtiyaç var. Bu kaynak da Çin’den gelecektir. Çin gibi ülkelerin bilgeliğine, fikirlerine ve önerilerine ihtiyacımız olduğu açıktır” şeklinde konuştu.

Asia Times’a göre bunun formülü, Türkiye’nin bazı önemli varlıklarını Çin’e satmasından geçiyor. Bu süreçte Türkiye’nin kemerleri ciddi şekilde sıkması bekleniyor. Asya’daki beklentiler bu yönde. Çin’in de artık Türkiye ekonomisinin çıkış yolu hakkında negatif süreç değerlendirmelerine yakın olduğunu görüyoruz.

Çin ile yakınlaşmanın teknolojik boyutu:

Ülkemizde ABD’li bir firma e-Bay tarafından satın alınan GittiGidiyor, yakın zamanda faaliyet göstermeye başlayacak Amazon gibi devlere karşı Çin’den gelen bir atak var. Geçtiğimiz haftalarda Çinli küresel e-ticaret devi Alibaba, ülkemizin en aktif e-ticaret şirketlerinden olan Trendyol’u satın aldı. Çin merkezli telekom devi Huawei -ki sadece akıllı telefon üretmiyor- Türk Telekom’un 5G altyapısından sorumlu. Aynı zamanda Huawei, yine Turk Telekom’un bulut teknolojileri ve güvenlik önlemleri konusundaki işlerine de bakıyor.

İnternet teknolojileri, demiryolu ve deniz lojistiği, e-ticaret ve e-finansman çözümleri, Türkiye’yi Çin ekonomisine yakınlaştıracak. Çin yapımı ürünlerin parçaları ticari yollarla Anadolu’ya ulaşacak, burada birleştirip Avrupa ve Ortadoğu’ya gönderilecek.

Teknolojik, finansal ve ekonomik açıdan Çin hükümetiyle sıkı bağların kurulacağı bir döneme giriyoruz. Temennimiz, potansiyel olarak çok sert geçecek ekonomik kriz döneminin kısa sürmesi.