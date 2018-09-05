Facebook'un ana vatanı ABD'de çok büyük bir kitle Facebook'u terk etti. Yapılan çalışma, vatandaşların Facebook'u kapattığını, uygulamayı sildiğini ya da gizlilik ayarlarını değiştirdiğini gösterdi.

Bugün yayınlanan bir araştırma, Amerikalıların dörtte üçünün Facebook güvenlik ayarlarını değiştirdiğini ya da siteden tamamen uzaklaşmak için adımlar attığını ortaya koydu. Bu büyük güvensizlik ve kaybın sebebinin ise Facebook’un gizlilik politikasında yaptığı değişiklikler ve gündeme geldiği haberler olduğu düşünülüyor.

Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 75'i gizlilik ayarlarını değiştirdi, hesabını dondurdu ya da uygulamayı telefonlarından tamamen sildi. Kullanıcıların tam olarak neden Facebook’tan uzaklaştıkları bilinmiyor ancak uzmanlar konunun güvenlik politikaları ve güncel olaylarla alakalı olduğunu savunuyor.

Araştırma aynı zamanda Facebook hesabını silen kitlenin genel olarak 18 ila 29 yaşları arasında olduğunu; bunların yüzde 44’ünün uygulamayı cihazlardan sildiğini ortaya çıkarttı. Gençlerin uzaklaşmasının sebebi olarak ise gündemden daha fazla haberdar olmaları ve tepkilerinin daha işlevli olduğu yönünde.

Facebook’a bir yıl içerisinde oluşan güvensizlikte tabii ki Cambridge Analytica skandalının oldukça büyük bir payı var. Cambridge Analytica skandalı, insanların Facebook’a güvenlerini oldukça kırdı ve çoğu kullanıcıyı gizlilik ayarlarını düzenlemeye götürdü. Bunun dışında “#DeleteFacebook” kampanyası da bu güvensizlikten doğdu ancak şirkete çok ciddi bir zarar vermedi. Nitekim olayın üzerinden 1 yıl geçti ve yapılan çalışma çok büyük bir kitlenin Facebook'a karşı “güvensiz” olduğunu ortaya koydu.