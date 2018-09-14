ABD'li meclis üyeleri, Google'ın sansürlü bir arama motoru ile Çin pazarına geri dönüşü hakkında şirketten bazı sorulara yanıt vermesini istiyorlar.

Geçtiğimiz ay Google'ın Çin pazarı için sansürlü bir arama motoru yayınlama planına dair haberler çıktığından beri, ABD'li şirket meclis üyeleri tarafından eleştiri yağmuruna tutulmakta. Üyelerin son talebi, Google'ın bu gizli planı hakkında cevaplar alabilmek.

Dragonfly adını alacağı söylenen projenin hayata geçirilebilmesi için Google, Çin hükümetinin izleme ve sansür önlemlerini dikkate alarak çalışmak zorunda; ki bu durum şirket içinde ve dışında tartışmalara yol açmış durumda. Geçtiğimiz ay, senatörlerden oluşan bipartizan bir grup, CEO Sundar Pichai'a proje hakkında bir mektup göndermişlerdi; ancak alınan yanıt yetersiz görülmüştü.

Şirkete yönelik eleştiriler o zamandan beri çığ gibi büyüdü. Google, bu ayın başlarında sosyal medyada yer alan Senato İstihbarat Komisyonu duruşmasında üst düzey yöneticilerin yer almasını reddetti. Başkan Trump da yakın bir zamanda şirketi muhafazakar kitleye karşı ön yargılı davranmakla suçlamıştı.

Dün Pichai'a de gönderilen mektup, Google'ın 2010'da terk ettiği Çin pazarına geri dönüşünü sorgulamakta.

Mektupta "Kanun yapıcılar olarak Amerikan şirketlerinin yurtdışında insan haklarını ihlal etmesine devam etmelerini engelleme sorumluluğuna sahibiz. Ayrıca yönetmelik ve yasal sistemlerimizin değişen iş dünyasına da ayak uydurabilmesini sağlamamız gerekiyor" ifadeleri yer almakta.

Meclis üyeleri şirket planları hakkında kendilerine daha fazla detayın bildirilmesini talep ediyor. Şirkete yönetilen sorular arasında şunlar var: Arama motorunda ne gibi kısıtlamalar olacak? 2010'da Çin'i terk eden Google neden geri dönüyor? Google, meclisin talebine henüz yanıt vermiş değil.