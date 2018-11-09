ABD'li NASA Astronotu, Rus Yapımı Roketle Uzaya Gidecek

NASA'nın 3 Aralık'ta gerçekleştireceği uçuşta yer alacak olan astronot hiçbir uzay uçuşunun %100 güvenli olmadığını söyledi.

Politikada Rusya ve ABD çoğu zaman ortak bir noktada buluşamasa da bilimde ortak çalışmalar yürütülebiliyor. Aralık ayında yapılacak olan bir uzay uçuşunda NASA, bir Rus roketi kullanacak. Uçuşta yer alacak astronotlardan biri olan ABD’li Anne McLain ise yapacağı uzay uçuşuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

ABD’li astronot, birbiri ardına gelen sorunlara rağmen Rusya yapımı roketi kullanmaktan çekinmediğini söyledi. NASA astronotu Anne McLain, uzay uçuşlarının hiçbir zaman %100 güvenli olmadığını fakat Uluslararası Uzay İstasyonu’nun son 2 Soyuz görevinin başarısız olmasının ise tamamen tesadüf olduğunu söyledi. McLain ayrıca, ailesinin yaptığı işin risklerine alıştığını söyledi.

Geçtiğimiz ay, astronotlar başarısız olan bir görev sonrası zorunlu iniş yapmıştı. Bir önceki ay ise Soyuz kapsülünde bir sızıntı ortaya çıkmıştı. McLain ile bir Rus ve bir Kanadalı astronot 3 Aralık’ta bir uzay uçuşuna çıkacaklar.