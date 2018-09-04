Nike, ABD’de düzenlediği bir reklam kampanyasının yüzü olarak Colin Kaepernick isimli Amerikan futbolcusuyla anlaştı. Kap adıyla efsaneleşen oyuncu, bir etkinlik sırasında ABD milli marşı okunurken ayağa kalkmamıştı. Bazı Nike müşterileri, bu durumu yakından tanıdığımız bir tavırla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ABD ürünlerine karşı yapılan boykot çağrısından sonra, ülkenin pek çok farklı noktasında iPhone parçalama eyleminin gerçekleştiğini gördük. Halbuki o telefonları kırmak, çoktan ülkemizin kasasından para çıktığı için doğrudan bize zarar verdi. Kırılan bir telefonun yerine bir başka yabancı firmanın ürününü almak da durumu hiç değiştirmedi. Şimdi size bu sorunların sadece ülkemizde yaşanmadığını kanıtlayan bir olay aktarıyoruz.

Nike, Amerikan futbolunun benimsendiği her ülkede ciddi bir popülariteye sahip Colin Kaepernick ile reklam anlaşması imzaladı:

Bu anlaşma, Colin Kaepernick’in kapağında olduğu klasik Nike sloganı “Just Do It” ile birlikte sunuldu. Reklamda yer alan Kaepernick’in ifade ettiği sözlerin Türkçe’si “Eğer her şeyi feda etmen anlamına gelse bile bir şeye inan” şeklindeydi.

Colin Kaepernick, 27 Ağustos’ta ABD’de gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında, ülkenin milli marşı okunurken ayağa kalmadığı için tepki toplamıştı. Kap adıyla tanınan sporcu, bu tavrını “Siyah insanlara baskı yapan bir ülkenin bayrağıyla gurur duyduğumu göstermek için ayağa kalkamam” şeklinde açıkladı. Kap’ın bu tavrı ABD’de ciddi tartışma konusu oldu, toplumun bir kesiminden sert eleştiriler aldı. Ardından gelen Nike kampanyasıyla birlikte süreç daha da gerilimli bir noktaya geldi.

Sosyal medyada ABD vatandaşlarının Nike ürünlerini yakıp yok ettikleri protestolar dolaşmaya başladı:

"Öncelikle @NFL, favori sporumla ülkem arasında seçim yapmaya zorladı. Ben ülkemi seçtim. Sonra da @Nike, favori ayakkabılarım ve ülkem arasında seçim yapmaya zorladı. Ne zamandan beri Amerikan bayrağı ve ulusal marşı böyle tehditkar oldu?"

"Eski denizci Soundman, Nike çoraplarını yaktı. Hazır ol @Nike, bunu milyonlar ile çarp"

Ticareti gerçekleştirilmiş bir ürünün sahibi, ürünü üreten kişi ya da firmanın tavırlarından dolayı müşteri olarak tepki gösterebilir. Bu tepkiler, müşterinin satın almış durumda olduğu ürünü yakma ya da parçalama şeklinde gerçekleşirse, eylem firmaya zarar vermiş olmaz. Sembolik anlam taşıdığı gerekçesiyle yapılan bu protestoların, aslında protestoyu gerçekleştiren tarafa zarar verdiğini unutmamak gerekiyor. Bireysel anlamda en güzel yöntem, tepki gösterilmesi gereken firmanın ürünlerini bir daha tercih etmemekten geçiyor.

Anlaşılıyor ki bu tarz radikal yaklaşımlara dünyanın her yerinde rastlayabiliyoruz.