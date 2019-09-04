Mark Zuckerberg'in gizlilik ihlalleri nedeniyle aldığı ceza hala tartışılmaya devam ediyor. ABD'li Senatör Ron Wyden'a göre ise Zuckerberg hapis cezası almalı.

Facebook ve Mark Zuckerberg içinde bulunduğumuz 20 yılın en önemli isimlerini oluşturuyor. Fakat şirketin ve kurucularından bazılarının bu kadar gücü ele geçirmesi kötü sonuçlar doğuran olaylara da sebebiyet verdi.

Özellikle son yıllarda yaşanan güvenlik ve gizlilik ihlallerinden dolayı Mark Zuckerberg’in adını sıkça anıyoruz. Bazılarımız ihlaller neticesinde verilen para cezasının yeterli olmadığını düşünürken diğerleri cezanın yalnızca para cezası olmaması görüşünü taşıyor.

Bahsettiğimiz ikinci görüşü taşıyan bir isim de ABD'li Senatör Ron Wyden. Wyden, Willamette Week ile yaptığı bir röportajda Mark Zuckerberg’in Amerikalılara gizlilik konusunda defalarca yalan söylediğini ve tüm cezaların Mark Zuckerberg’e yansıtılması gerektiğini savundu. Yalnız Wyden bir noktayı özellikle vurguladı: hapis cezası.

Wyden bu görüşünü Communications Decency Act’in (İletişim Kararı Yasası) 230. bölümü hakkında konuşurken dile getirdi. Bu yasa, Facebook gibi çevrimiçi platformlara kullanıcıları tarafından yayınlanan içeriğe karşı geniş dokunulmazlık hakkı sağlıyor. Ron Wyden ise bu yasayı yazan kişilerden biri ve en başından beri yasayı ölümüne savunuyor.

Yasanın 230. bölümü oldukça fazla tartışılıyor:

Yasanın 230. bölümü ise son yıllarda en çok tartışılan şeylerden biri. İnternet ilk çıktığı günlerde yeni olduğundan ve her yerde bulunmadığından, internet platformlarını içeriklerden kaynaklanan hukuki işlemlerden koruma fikri birçok insana mantıklı gelmiş.

Ancak geçirdiğimiz son on sene içinde internetin dezavantajları su yüzüne daha belirgin halde çıkmaya başladı. Dolayısıyla birçok sesten 230. bölümün kaldırılması gerektiği uyarıları yükseliyor.

Çözüm nerede?

Wyden çözümün, şirketlerin tüketicilere ve yatırımcılara karşı dürüst olmalarını gerektiren yasalar gibi yasaların daha kuvvetli şekilde uygulanmasında olduğunu söylüyor. Senatör, şirketin finans durumu hakkında yalan söyleyen yöneticilerinin şahsi olarak sorumlu tutulmasını sağlayan yasalardan bahsetti. Ancak Wyden, gizlilik ihlali sonucunda sert cezalar sağlayan herhangi bir yasa söylemedi.

ABD’de gizlilik sorunlarıyla ilgilenen ana kurum, Facebook’a 5 milyar dolar ceza kesen Federal Ticaret Komisyonu (FTC). Ülkenin medya dünyasında dönen haberlere göre ise FTC, Facebook’un taahhütleri bozması halinde Zuckerberg’i kişisel olarak sorumlu tutacak hükümlerin arayışındaydı. Ancak Facebook’un yapılan teklifleri kabul etmemesi sonucunda Zuckerberg’e şahsen dokunmayan bir karar alındı.