ABD'nin Seattle kentindeki bir mahkeme, bir şüphelinin yalnızca konum bilgisi ya da iletişim bilgileri için değil, kilit ekranına erişim için de izin gerektiğine hükmetti. Bir hırsızlık davasıyken işin içine FBI'ın da girmesiyle iyice dallanıp budaklanan olay, anayasal bir meseleye dönüştü.

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nda yapılan ve 'Dördüncü Değişiklik' olarak bilinen düzeltmeye göre kişilerin üstlerinin, evlerinin, belgelerinin ve eşyalarının gereksiz aranması ve bunlara el konulmasına karşı, bu karar merciinin mutlaka muhtemel bir dayanağa sahip olması, bunu yemin ve beyanla desteklemesi ve aranacak eşyaları belirlemesi öngörülür. İşte bu madde, bir hırsızlık davası vesilesiyle yeniden gündeme geldi ve bir mahkeme, cep telefonunun kilit ekranının incelenmesini de bu kapsamda değerlendirdi.

Ars Technica'nın ortaya çıkardığı karara göre Seattle'da bir yargıç, federal yetkililerin yalnızca cep telefonu konum verisi ya da iletişim bilgileri için değil, kilit ekranına erişim için de izne sahip olmaları gerektiğine hükmetti. Mayıs 2019'da hırsızlık ve saldırıyla ilişkili suçlarla itham edilen bir kişi, kendisini göz altına alan polislerden birinin Motorola telefonunu zorla aldığını ve kilit ekranını açarak aldığı bilgilerin mahkemede kendisinin aleyhinde kullanılabileceğini söylediğini iddia etmişti.

FBI da işin içine girdi:

Mahkeme, bu polisin kilit ekranını açmasının telefonu açma girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini, polisin yalnızca telefonun markasını ve modelini öğrenmek ve uzaktan silinmesini engellemek için uçak moduna almak istediğine karar verdi. Bu yılın şubat ayındaysa davaya FBI dâhil oldu ve soruşturmanın bir parçası olarak kilit ekranının fotoğrafını suçlu aleyhinde delil olarak kullandı.

Suçlunun avukatı bunun üzerine bu tip kilit ekranı temelli kanıtların elde edilebilmesi için izin gerektiği yönünde bir savunma yaptı ve mahkeme de bu savunmayı kabul etti. Mahkeme kararında, polisin gözaltı anında kişinin telefonunun kilit ekranına erişmeye çalışması hoş görülebilirse de FBI'ın bu işe bu şekilde dâhil olmasıyla daha dikkatli bir incelemenin gerekli olduğu belirtildi. Mahkeme, yetkilinin suçlunun telefonuna girme isteğinin kanıt toplama amaçlı olduğuna, kanıt toplama amacıyla bir mülke giriş yapmanınsa Dördüncü Değişiklik kapsamında, tıpkı diğer cep telefonu verileri gibi anayasal korumaya sahip olduğuna hükmetti.

Yani FBI yetkililerinin suçlunun kilit ekranına bakmaları, onun korunan mülkünü izin olmadan araştırmaları anlamına geliyor. Bu da ABD Anayasası'na göre tamamen yasa dışı.