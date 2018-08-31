ABD Medyasına Göre Dünyanın En Güçlü 20 Ülkesi

US News, her yıl düzenlediği En İyi Ülkeler sıralamasını bu yıl da güncelledi. Haber merkezi bu sıralamayı ülkelerin bir dizi nitel özelliğine, ticari ilişkilerine, seyahat özgürlüğüne, yaptırım gücüne, ulusal ekonomileri etkileme potansiyeline dayanarak gerçekleştirdi. Yayımlanan raporda 80 ülke sıralandı.
Dünyanın farklı köşelerinden 21 binden fazla insanın katıldığı anket sürecinde, ulusların özellikleri güncel şekilde takip edildi. Sonrasında ülkeler hakkındaki veriler dokuz farklı sınıfta incelendi. Bu sınıflar şöyle:
- Serüven (yüzde 3.24): İklim, turistik bölgelerin değeri.
- Vatandaşlık (yüzde 16.95): İnsan haklarına, çevreye, toplumsal cinsiyet eşitliğine, ilericiliğe, din özgürlüğüne, mülkiyet haklarına, güvene, dengeli politik güce verilen önem.
- Kültürel Etki (yüzde 12.93): Eğlence, moda, modernlik, prestij.
- Girişimcilik (yüzde 17.42): Dünyanın geri kalanına bağlılık, eğitimli nüfus, girişimcilik, yenilikçilik, sermaye, kalifiye işgücü, teknolojik uzmanlık, iyi geliştirilmiş altyapı, iyi geliştirilmiş yasal çerçeve.
- Tarihi Miras (yüzde 3.17): Kültürel olarak erişilebilir, zengin bir tarihe sahip olma durumu, kültürel cazibeler.
- Taşıyıcılık (yüzde 10.00): Farklılık, dinamiklilik, eşsizlik
- İş Dünyasına Uygunlyuk (yüzde 11,99): Bürokrasi kolaylığı, ucuz üretim maliyetleri, elverişli vergi ortamı, şeffaf devlet uygulamaları.
- Güç (yüzde 7.42): Ekonomik, politik açıdan etkili bir lider; uluslararası ittifaklarda etkili bir ordu.
- Yaşam Kalitesi (yüzde 16.89): İyi bir iş piyasası; uygun fiyatlı, ekonomik olarak istikrarlı, aile dostu, gelir eşitliğinin bulunduğu, politik olarak istikrarlı, güvenli ortam. İyi gelişmiş halk eğitim sistemi, iyi gelişmiş halk sağlığı sistemi
İşte bu kriterlere göre US News araştırmasına dayanan dünyanın en güçlü 20 ülkesi:
20 Katar:
- GSYH: 152,5 milyar dolar
- Nüfus: 2,6 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 125.160 dolar
19. İsveç:
- GSYH: 511,0 milyar dolar
- Nüfus: 9,9 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 49.759 dolar
18. İtalya:
- GSYH: 1,8 trilyon dolar
- Nüfus: 60,6 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 36.823 dolar
17. İsviçre:
- GSYH: 659,8 milyar dolar
- Nüfus: 8,4 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 60.374 dolar
16. Avustralya:
- GSYH: 1,2 trilyon dolar
- Nüfus: 24,1 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 48.712 dolar
15. Hindistan:
- GSYH: 2,3 trilyon dolar
- Nüfus: 1.3 milyar
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 6.694 dolar
14. Türkiye:
- GSYH: 857,7 milyar dolar
- Nüfus: 79,5 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 24.986 dolar
13. İran:
- GSYH: 393,4 milyar dolar
- Nüfus: 80,3 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 19.256 dolar
12. Kanada:
- GSYH: 1,5 trilyon dolar
- Nüfus: 36,3 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 46.441 dolar
11. Güney Kore:
- GSYH: 1,4 trilyon dolar
- Nüfus: 51,2 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 37.731 dolar
10. Birleşik Arap Emirlikleri:
- GSYH: 348,7 milyar dolar
- Nüfus: 9,3 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 68.092 dolar
9. Suudi Arabistan:
- GSYH: 646,4 milyar dolar
- Nüfus: 32,3 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 55.331 dolar
8. İsrail:
- GSYH: 318,7 milyar dolar
- Nüfus: 8,5 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 35.220 dolar
7. Japonya:
- GSYH: 4,9 trilyon dolar
- Nüfus: 127.0 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 41.220 dolar
6. Fransa:
- GSYH: 2,5 trilyon dolar
- Nüfus: 66,9 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 42.336 dolar
5. Birleşik Krallık:
- GSYH: 2,6 trilyon dolar
- Nüfus: 65,6 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 42.421 dolar
4. Almanya:
- GSYH: 3,5 trilyon dolar
- Nüfus: 82,7 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 48.449 dolar
3. Çin:
- GSYH: 11,2 trilyon dolar
- Nüfus: 1,4 milyar
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 15.395 dolar
2. Rusya:
- GSYH: 1,3 trilyon dolar
- Nüfus: 144,3 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 26.926 dolar
1. ABD:
- GSYH: 18,6 trilyon dolar
- Nüfus: 323,1 milyon
- Kişi başına düşen yıllık gelir: 57.608 dolar