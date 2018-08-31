ABD Medyasına Göre Dünyanın En Güçlü 20 Ülkesi

ABD’nin en çok takip edilen haber merkezlerinden US News, ülkelerin nüfus, ekonomi, yaşam kalitesi gibi kriterlerine bakarak bir sıralama yaptı. Türkiye’nin de içine bulunduğu dünyanın en güçlü 20 ülkesini sizin için derledik, araştırmanın detaylarına değindik.

US News, her yıl düzenlediği En İyi Ülkeler sıralamasını bu yıl da güncelledi. Haber merkezi bu sıralamayı ülkelerin bir dizi nitel özelliğine, ticari ilişkilerine, seyahat özgürlüğüne, yaptırım gücüne, ulusal ekonomileri etkileme potansiyeline dayanarak gerçekleştirdi. Yayımlanan raporda 80 ülke sıralandı.

Dünyanın farklı köşelerinden 21 binden fazla insanın katıldığı anket sürecinde, ulusların özellikleri güncel şekilde takip edildi. Sonrasında ülkeler hakkındaki veriler dokuz farklı sınıfta incelendi. Bu sınıflar şöyle:

Serüven (yüzde 3.24): İklim, turistik bölgelerin değeri.

İklim, turistik bölgelerin değeri. Vatandaşlık (yüzde 16.95): İnsan haklarına, çevreye, toplumsal cinsiyet eşitliğine, ilericiliğe, din özgürlüğüne, mülkiyet haklarına, güvene, dengeli politik güce verilen önem.

İnsan haklarına, çevreye, toplumsal cinsiyet eşitliğine, ilericiliğe, din özgürlüğüne, mülkiyet haklarına, güvene, dengeli politik güce verilen önem. Kültürel Etki (yüzde 12.93): Eğlence, moda, modernlik, prestij.

Eğlence, moda, modernlik, prestij. Girişimcilik (yüzde 17.42): Dünyanın geri kalanına bağlılık, eğitimli nüfus, girişimcilik, yenilikçilik, sermaye, kalifiye işgücü, teknolojik uzmanlık, iyi geliştirilmiş altyapı, iyi geliştirilmiş yasal çerçeve.

Dünyanın geri kalanına bağlılık, eğitimli nüfus, girişimcilik, yenilikçilik, sermaye, kalifiye işgücü, teknolojik uzmanlık, iyi geliştirilmiş altyapı, iyi geliştirilmiş yasal çerçeve. Tarihi Miras (yüzde 3.17): Kültürel olarak erişilebilir, zengin bir tarihe sahip olma durumu, kültürel cazibeler.

Kültürel olarak erişilebilir, zengin bir tarihe sahip olma durumu, kültürel cazibeler. Taşıyıcılık (yüzde 10.00): Farklılık, dinamiklilik, eşsizlik

Farklılık, dinamiklilik, eşsizlik İş Dünyasına Uygunlyuk (yüzde 11,99): Bürokrasi kolaylığı, ucuz üretim maliyetleri, elverişli vergi ortamı, şeffaf devlet uygulamaları.

Bürokrasi kolaylığı, ucuz üretim maliyetleri, elverişli vergi ortamı, şeffaf devlet uygulamaları. Güç (yüzde 7.42): Ekonomik, politik açıdan etkili bir lider; uluslararası ittifaklarda etkili bir ordu.

Ekonomik, politik açıdan etkili bir lider; uluslararası ittifaklarda etkili bir ordu. Yaşam Kalitesi (yüzde 16.89): İyi bir iş piyasası; uygun fiyatlı, ekonomik olarak istikrarlı, aile dostu, gelir eşitliğinin bulunduğu, politik olarak istikrarlı, güvenli ortam. İyi gelişmiş halk eğitim sistemi, iyi gelişmiş halk sağlığı sistemi

İşte bu kriterlere göre US News araştırmasına dayanan dünyanın en güçlü 20 ülkesi:

20 Katar:

GSYH: 152,5 milyar dolar

Nüfus: 2,6 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 125.160 dolar

19. İsveç:

GSYH: 511,0 milyar dolar

Nüfus: 9,9 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 49.759 dolar

18. İtalya:

GSYH: 1,8 trilyon dolar

Nüfus: 60,6 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 36.823 dolar

17. İsviçre:

GSYH: 659,8 milyar dolar

Nüfus: 8,4 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 60.374 dolar

16. Avustralya:

GSYH: 1,2 trilyon dolar

Nüfus: 24,1 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 48.712 dolar

15. Hindistan:

GSYH: 2,3 trilyon dolar

Nüfus: 1.3 milyar

Kişi başına düşen yıllık gelir: 6.694 dolar

14. Türkiye:

GSYH: 857,7 milyar dolar

Nüfus: 79,5 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 24.986 dolar

13. İran:

GSYH: 393,4 milyar dolar

Nüfus: 80,3 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 19.256 dolar

12. Kanada:

GSYH: 1,5 trilyon dolar

Nüfus: 36,3 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 46.441 dolar

11. Güney Kore:

GSYH: 1,4 trilyon dolar

Nüfus: 51,2 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 37.731 dolar

10. Birleşik Arap Emirlikleri:

GSYH: 348,7 milyar dolar

Nüfus: 9,3 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 68.092 dolar

9. Suudi Arabistan:

GSYH: 646,4 milyar dolar

Nüfus: 32,3 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 55.331 dolar

8. İsrail:

GSYH: 318,7 milyar dolar

Nüfus: 8,5 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 35.220 dolar

7. Japonya:

GSYH: 4,9 trilyon dolar

Nüfus: 127.0 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 41.220 dolar

6. Fransa:

GSYH: 2,5 trilyon dolar

Nüfus: 66,9 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 42.336 dolar

5. Birleşik Krallık:

GSYH: 2,6 trilyon dolar

Nüfus: 65,6 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 42.421 dolar

4. Almanya:

GSYH: 3,5 trilyon dolar

Nüfus: 82,7 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 48.449 dolar

3. Çin:

GSYH: 11,2 trilyon dolar

Nüfus: 1,4 milyar

Kişi başına düşen yıllık gelir: 15.395 dolar

2. Rusya:

GSYH: 1,3 trilyon dolar

Nüfus: 144,3 milyon

Kişi başına düşen yıllık gelir: 26.926 dolar

1. ABD: